MRiW: rolnicy mają dwa dni na złożenie wniosku o dopłatę do komputera

ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku

Dofinansowanie można otrzymać za sprzęt zakupiony od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. ale wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie dotyczy rodzin rolniczych w skład których wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Miesięczny dochód uzyskany w 2019 r. podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat może przekroczyć 1200 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.