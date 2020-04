MRPiPS: ponad milion wniosków o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Premier: od 20 kwietnia przystępujemy do etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń, także w sklepach

Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad milion wniosków o przyznanie wsparcia z różnych instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Najwięcej, bo ponad 676 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

"Liczba złożonych wniosków pokazuje, jak ważne było zróżnicowanie narzędzi wsparcia adresowanych do przedsiębiorców - od tych najmniejszych do największych - oraz do osób samozatrudnionych i tych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych" - wskazała minister rodziny.

Podkreśliła, że celem jest ochrona polskiej gospodarki przed negatywnymi skutkami pandemii. "W tym celu uruchomiliśmy mechanizm wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy" - przypomniała.

Jak podał resort, dotychczas firmy, które chcą skorzystać z tego narzędzia, złożyły już ponad 10,9 tys. wniosków. Wsparciem objętych może być blisko 420 tys. pracowników, a wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 2 mld zł.

Według danych MRPiPS w całej Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na blisko 78,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy do tej pory trafiło do firm na Dolnym Śląsku - ponad 33,3 mln zł, na Śląsku - ponad 13 mln zł, a w Małopolsce - ponad 5,3 mln zł.

"Do wojewódzkich urzędów pracy, które są właściwe do obsługi wniosków o wsparcie z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazaliśmy już ponad 444 mln zł" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że w środę ponad 86 tys. przedsiębiorców otrzymało przelew w ramach realizacji wniosków o świadczenia postojowe. Do przedsiębiorców trafiło łącznie ponad 172 mln zł.

Jak przekazał resort, udzielono też blisko 21 tys. umarzalnych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę ponad 104,4 mln zł. W sumie do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad 74,6 tys. wniosków złożonych drogą elektroniczną i ponad 40,1 tys. złożonych tradycyjnie, w formie papierowej.