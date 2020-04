MRPiPS: przedsiębiorcy wnioskowali już o ponad 672 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń

Tarcza 2.0 to także wsparcie dla rolników na kwarantannie

Jednym z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, uruchomionym w ramach tarczy antykryzysowej, jest dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że takich wniosków w całym kraju wpłynęło do wojewódzkich urzędów pracy - 3765. Dotyczą one ponad 51 tys. pracowników objętych wsparciem w razie przestoju ekonomicznego i prawie 89 tys. w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy. Łącznie to prawie 140 tys. osób.

W sumie kwota dofinansowania na wynagrodzenia i na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy, o którą wnioskują przedsiębiorcy z tytułu przestoju ekonomicznego, to ponad 186 mln złotych. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy to już prawie 486 mln złotych. Łączna kwota, o którą wnioskują przedsiębiorcy, to ponad 672 mln zł.

Mikroprzedsiębiorcy złożyli także 35066 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 175 mln 330 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wnioski przedsiębiorcy mogą składać bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.