MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej wypłacono prawie 15 mld zł dla przedsiębiorców

KE proponuje nowy fundusz do inwestowania w strategiczne spółki osłabione pandemią

"Każdego dnia mamy dowody na to, jak ważne było szybkie uruchomienie tarczy antykryzysowej. Poszczególne jej instrumenty stanowią realną pomoc dla firm i pracowników. Niemal dwa miesiące po uruchomieniu tarczy mogliśmy przekazać właścicielom firm w Polsce już 14,7 mld zł" - przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Z danych MRPiPS wynika, że do piątku przyznano już prawie 4,2 mld zł. "Tylko w ramach tego instrumentu rząd wpiera każdego dnia już prawie 960 tys. pracowników" - podkreśliła Maląg.

Kolejnym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwalają dofinansować pensje pracowników firm oraz wspierają samozatrudnionych w prowadzenie działalności gospodarczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z tego instrumentu to prawie 1,7 mld złotych. Z danych resortu wynika, że wsparciem objętych jest 390 tys. pracowników. Natomiast świadczenie postojowe otrzymuje już 944 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i zleceniobiorców.

Łączna kwota świadczeń, która już teraz wypłacono dla tej grupy to ok, 1,86 mld zł. Do tego dochodzi zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej na blisko 1,8 mld zł - wynika z danych MRPiPS.

Mikroprzedsiębiorcy mogą się natomiast ubiegać o pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Resort przekazał, że do tej pory wpłynęło do powiatowych urzędów pracy już prawie 1,6 mln wniosków. Pożyczka pozwala firmom pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jest umarzana, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić działalność przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

"Do piątku powiatowe urzędy pracy rozpatrzyły pozytywnie w całej Polsce ponad 1 mln wniosków dla mikroprzedsiębiorców o wartości 5,2 mld zł" - podało ministerstwo.

W skali całego kraju procent rozpatrzonych wniosków w stosunku do wpływów wynosi obecnie 66 proc. "To szybka pomoc, która powinna bezproblemowo docierać do firm. Przygotowaliśmy bardzo prosty wniosek o udzielenie pożyczki, a procedury rozpatrywania wniosku przez urzędy zostały maksymalnie uproszczone. Sama realizacja wniosku w urzędzie pracy zajmuje zaledwie kilka minut" - wskazała minister.