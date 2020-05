MRPiPS: wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyło 7,3 mld złotych

Jak mówiła Maląg, w czasie funkcjonowania tarczy przedsiębiorcy złożyli ponad 3,47 mln wniosków o wsparcie w ramach poszczególnych instrumentów tarczy. Najwięcej z nich - ponad 1,56 mln - dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Na kontach płatników - podała Maląg - widoczne są już efekty pozytywnej obsługi wniosków na łączną kwotę 1,6 mld zł.

Do tej pory wypłacono też ponad 280,2 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 563,4 mln zł. Ponadto do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ponad 892 tys. wniosków o pożyczkę do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Tych pożyczek przyznano już blisko 436,4 tys. na łączną kwotę ponad 2,17 mld zł.

Marlena Maląg poinformowała również, że kwota dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to ponad 2,6 mld zł. "Dzięki temu wspieranych jest blisko 580 tys. miejsc pracy" - zauważyła. Zdaniem szefowej MRPiPS "tarcza antykryzysowa to pakiet bardzo oczekiwanych społecznie rozwiązań".

"Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych z różnych instrumentów ustawy antykryzysowej to już 7,36 mld zł. Każdego dnia ta kwota wzrasta, a wsparcie trafia do kolejnych przedsiębiorców" - podkreśliła minister. Dodała, że "to mądra i potrzebna pomoc".

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.