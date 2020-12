MRPiT: ceny wzrosną w grudniu o ok. 2,7 proc. rdr

W grudniu można spodziewać się wolniejszego tempa inflacji; w ujęciu rok do roku ceny wzrosną o ok. 2,7 proc. - szacuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort prognozuje m.in. zbliżone do listopadowego tempo zmian cen paliw i wolniejszy wzrost cen żywności.