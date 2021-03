MRPiT: stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,6 proc.

"Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 6,6 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,1 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1,1 punktu proc." - napisano.



Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 1.100,6 tys. i - w porównaniu do końca stycznia wzrosła o 10,2 tys. osób.