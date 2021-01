MRPiT: w styczniu tempo inflacji rdr będzie zbliżone do grudniowego

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły o 2,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,1 proc.

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MRPiT) zwróciło uwagę, że tempo inflacji jest wolniejsze od notowanego w listopadzie (3 proc.) oraz od oczekiwań rynkowych (2,6 proc.).

"Po raz pierwszy od maja 2019 r. inflacja jest niższa od bezpośredniego celu inflacyjnego" - podkreślił wiceszef MRPiT prof. Tomanek, cytowany w czwartkowym komunikacie resortu.

"W ocenie MRPiT w styczniu można spodziewać się zbliżonego do grudniowego tempa inflacji w ujęciu rocznym" - wskazał wiceminister Tomanek. Według niego na poziom inflacji będzie miała wpływ podwyżka cen napojów związana z wprowadzeniem podatku cukrowego oraz zmiany w zakresie cen regulowanych energii (nowe taryfy oraz opłata mocowa).

Odnosząc się do grudniowych danych GUS Tomanek zwrócił uwagę, że kolejny miesiąc z rzędu odnotowano spadek cen paliw do prywatnych środków transportu - wyniósł on w ujęciu rocznym 9,4 proc. wobec spadków utrzymujących się przez trzy poprzednie miesiące na poziomie 9,2 proc. (rdr). Natomiast miesiąc do miesiąca ceny paliw wzrosły o 3 proc.

Dodał, że w grudniu ponownie odnotowano też spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - wzrost o 0,7 proc. wobec 2 proc. w listopadzie i 2,3 proc. w październiku. "Jednocześnie grudniowy poziom cen żywności i napojów był o 0,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej" - zaznaczył wiceminister.

Z kolei ceny nośników energii wzrosły o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, natomiast w porównaniu z listopadem utrzymały się na tym samym poziomie - zwrócił uwagę Tomanek.