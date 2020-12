MRPiT: ważne, by polscy przedsiębiorcy jak najmniej boleśnie odczuli skutki brexitu

Jak podkreśliło we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, polski rząd dąży do tego, by przedsiębiorcy "jak najmniej boleśnie odczuli skutki zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania", ustanowionego na mocy Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, i jak najlepiej przygotowali się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

"Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego dążymy do utrzymania dotychczasowej pogłębionej współpracy" - zaznaczyło MRPiT w związku ze zbliżającym się zakończeniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego. Resort podjął działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, "gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie".

Jak przypomniano, Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach UE - Wielka Brytania to czas, w którym kraj ten nadal jest traktowany jak państwo członkowskie z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych. Okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r.

MRPIT uruchomiło stronę www.brexit.gov.pl, a na niej "elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców, zawierający najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w prowadzonej dotychczas współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.". Na stronie są publikowane są najważniejsze informacje dot. trwających negocjacji, w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców.

Resort zwrócił uwagę, że jeśli UE i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do dalszej współpracy handlowej, w ich relacjach gospodarczych będą obowiązywać zasady Światowej Organizacji Handlu. "To oznacza m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych" - podkreślono.

Jak zaznaczono, zakończenie okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców, nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu współpracy handlowej, eksportu lub importu z krajem spoza unii celnej UE i jednolitym rynkiem. "Adaptacja do nowych zasad będzie łatwiejsza i szybsza w przypadku dużych firm. Większe wyzwanie czeka małych i średnich przedsiębiorców" - czytamy.