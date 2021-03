MSZ nawiązuje współpracę z ekspertami Polskiego Instytutu Ekonomicznego

"Zawarte dziś Porozumienie o współpracy między MSZ a Polskim Instytutem Ekonomicznym to kolejny krok w kierunku wzmacniania międzynarodowego potencjału polskiej gospodarki i obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych" - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w trakcie ceremonii zawarcia Porozumienia. W imieniu PIE dokument został podpisany przez Piotra Araka, dyrektora Instytutu.

"W ubiegłym roku, pomimo pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, polscy eksporterzy świetnie sobie radzili; nasza nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła rekordowe 54 miliardy złotych" - przypomniał wiceminister. "Tak dobry wynik był również efektem wsparcia dla polskich firm ze strony dyplomacji ekonomicznej MSZ i innych instytucji państwa. Dzięki specjalistycznej wiedzy PIE i fachowym analizom jej ekspertów, będziemy mogli udzielać tego wsparcia jeszcze skuteczniej niż dotąd" - podkreślił wiceminister Jabłoński.

Polski Instytut Ekonomiczny wyposaży Ministerstwo Spraw Zagranicznych w analizy i opracowania eksperckie m.in. na temat stanu i zmian koniunktury światowej i ich implikacji dla polskiej gospodarki, perspektywicznych kierunków polskiej aktywności eksportowej i inwestycyjnej, kondycji polskiego sektora eksportowego, warunków handlu międzynarodowego oraz aktywności Polski w organizacjach międzynarodowych o profilu gospodarczym i ugrupowaniach integracyjnych o charakterze regionalnym.

"Nowe globalne wyzwania, związane m.in. z pandemią, to także okazja do przebudowy polskiej gospodarki i wykorzystania nowych możliwości, również na rynkach zagranicznych. Aby robić to skutecznie, instytucje państwa potrzebują najwyższej jakości analiz rzeczywistości ekonomicznej i ciągłego poszukiwania nowych szans dla naszych przedsiębiorstw. Polski Instytut Ekonomiczny zapewnia nam tę ekspercką wiedzę i pozwala skuteczniej pomagać polskim firmom w adaptacji do zmieniających się warunków, aby nie tylko odnosiły sukcesy gospodarcze dziś, ale budowały swoją pozycję rynkową na kolejne dekady" - podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Wiceminister dodał, że jednym z integralnych elementów systemu wspierania polskich eksporterów i inwestorów jest przekazywanie im aktualnych i wiarygodnych informacji o koniunkturze w światowej gospodarce, prognoz rozwoju poszczególnych jej branż, jak też potencjalnych możliwości współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Ma to szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy kontakt z partnerami biznesowymi pozostaje ograniczony, a większość wydarzeń gospodarczych o zasięgu regionalnym i światowym została odwołana, bądź przesunięta na czas po pandemii.