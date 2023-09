Nowe laboratorium powstało w pracowni konserwatorskiej Muzeum Auschwitz. Specjalistycznym badaniom poddawane w nim będą obiekty historyczne z byłego niemieckiego obozu, które przechowywane są w archiwum i zbiorach placówki – podało muzeum.

Łukasz Lipiński z biura prasowego Miejsca Pamięci Auschwitz powiedział, że oficjalne otwarcie laboratorium zostało zaplanowane na poniedziałek.

"W nowoczesnym laboratorium badawczym prowadzone będą specjalistyczne badania obiektów z niemieckiego obozu Auschwitz, przechowywanych w archiwum i zbiorach muzeum. Dzięki temu możliwe będzie lepsze poznanie ich budowy i przyczyn zniszczeń w szerszym niż dotychczas aspekcie. Będzie to nieocenione wsparcie dla prac konserwatorskich służących zachowaniu autentyzmu Miejsca Pamięci" - oznajmił Lipiński.

Pracownik muzeum podkreślił, że laboratorium przygotowane jest do wykonywania badań fizyko-chemicznych oraz z zakresu biologii molekularnej, w tym mikrobiologii i genetyki.

"W części fizyko-chemicznej wykonywane będą badania w zakresie analiz: pigmentów, zasolenia, porowatości i nasiąkliwości, a także nieinwazyjne badania składu materiałowego i pierwiastkowego. Laboratorium biologii molekularnej zajmowało będzie się oceną ilościową i jakościową mikrobiologicznego zanieczyszczenia powierzchni historycznych obiektów i powietrza w przestrzeniach magazynowych i ekspozycyjnych" - wyjaśnił Łukasz Lipiński.

Stworzenie nowego laboratorium zostało dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W Miejscu Pamięci opieką konserwatorską objętych jest 155 budynków, około 300 ruin i śladów poobozowych, w tym między innymi ruiny czterech komór gazowych i krematoriów, ponad 13 km ogrodzenia z 3,6 tys. słupów betonowych. Na blisko 200 hektarach znajdują się kilometry dróg, rowów melioracyjnych, tory kolejowe z bocznicą i rampą wyładowczą, dwie poobozowe oczyszczalnie ścieków, czy baseny przeciwpożarowe. Konserwacji poddawana jest zieleń.

W zbiorach muzeum jest między innymi około 110 tys. butów, około 3,8 tys. waliz, 350 sztuk odzieży obozowej, a także 4,5 tysięcy dzieł sztuki. W archiwum znajduje się prawie 250 metrów bieżących dokumentów, w tym obozowe "Ksiąg zgonów", dokumenty Centralnego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji w Auschwitz oraz Instytutu Higieny SS, a także 16 tomów akt personalnych więźniów i 8 tysięcy listów obozowych.