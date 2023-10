Fundacja Auschwitz-Birkenau w 2023 r. na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci przekazała ponad 20 mln zł – zakomunikowało Muzeum Auschwitz. Wicedyrektor placówki Rafał Pióro podał, że 10 projektów w br. zostanie zakończonych, sześć kontynuowanych, a kolejne sześć będą rozpoczęte.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Muzeum zakomunikowało w poniedziałek, że w ubiegłym tygodniu odbyło się 13. posiedzenie komitetu międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau, na którym spotkali się przedstawiciele państw-darczyńców wspierających kapitał wieczysty fundacji. Zyski z tego źródła przekazywane są na konserwację autentycznych pozostałości po byłym niemieckim obozie Auschwitz.

Dyrektor muzeum, a zarazem prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński ocenił, że "prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci przebiegają dobrze".

Wicedyrektor muzeum Rafał Pióro, który odpowiada za projekty konserwatorskie, mówił, że "są one realizowane zgodnie z założeniami Globalnego Planu Konserwacji". "Zakończymy w tym roku dziesięć projektów konserwatorskich, sześć będzie kontynuowanych, a kolejne sześć rozpoczniemy. W 2024 r. będziemy prowadzili jednocześnie 12 projektów. Ostatnie lata pokazały, jak ważne jest istnienie funduszu, który gwarantuje finansowanie prac. Chciałbym podziękować za wsparcie w zachowaniu Miejsca Pamięci. Bez waszych krajów nie byłoby to możliwe" - powiedział Rafał Pióro.

Zdaniem szefowej GPK Agnieszki Tanistry-Różanowskej, "oprócz widocznych prac na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau - konserwacji budynków murowanych, drewnianych baraków, a także ruin komór gazowych i krematoriów", prowadzone są prace przy historycznych obiektach: walizkach i bucikach dziecięcych. "Rozpoczęliśmy także konserwacje malowideł naściennych w blokach byłego Auschwitz I" - mówiła.

W ostatnim czasie w pracowniach konserwatorskich muzeum otwarto jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych.

W styczniu bieżącego roku Muzeum Auschwitz podało, że istniejąca od 2012 roku Fundacja przekazała na prace konserwatorskie służące zachowaniu autentyzmu w Miejscu Pamięci ponad 100 mln zł. Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum informował wówczas, że fundacja zarządza kapitałem wieczystym, którego wartość przekroczyła 175 mln euro.

Dyrektor generalny Fundacji Wojciech Soczewica, przedstawił - podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia komitetu - raport z działalności w ostatnim okresie. "Środki na fundusz wieczysty od Republiki Federalnej Niemiec zostały już w całości przekazane. Otrzymaliśmy także kolejne wpłaty, między innymi od Irlandii i Portugalii. Dzięki Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation w Stanach Zjednoczonych udało się zebrać od darczyńców amerykańskich ponad 100 tys. dolarów" - powiedział.

Przewodniczący rady fundacji Marek Zając zaznaczył, iż "żadne ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu wieczystym nie zostały wydane na edukację" w Miejscu Pamięci. "Wszystkie pieniądze, dzięki którym są realizowane projekty edukacyjne, zostały zebrane dodatkowo" - podkreślił.

Misją fundacji jest m.in. zabezpieczenie i konserwacja wszystkich autentycznych pozostałości po byłym obozie. Jej fundatorem był ocalały z Auschwitz Władysław Bartoszewski. Dotychczas kapitał wieczysty wsparło blisko 40 państw oraz prywatni filantropi. Prace konserwatorskie finansowe są z zysków z kapitału.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.