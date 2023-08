Widowisko plenerowe "Żeńcy" będzie jedną z atrakcji cyklu imprez, jakie pod hasłem "Żniwa w skansenie" odbędą się 6 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W programie przewidziano m.in. pokazy pracy plecionkarza i strojenia wieńca dożynkowego. Będzie też kiermasz produktów regionalnych.

Jak zapowiada sierpeckie Muzeum Wsi Mazowieckiej, "Żniwa w skansenie" rozpoczną się w niedzielę przed południem, a zakończą wieczorem. Uczestnicy imprezy będą mogli jednocześnie zwiedzić wystawę "Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych", która prezentowana jest tam w zagrodach chłopskich z końca XIX i początku XX wieku.

"Dojrzałe łany zbóż skąpane w promieniach słońca oznaczają tylko jedno: nadchodzi czas żniw" - zaprasza sierpecki skansen, podkreślając, że jego goście, poznając dawne metody zbioru plonów, będą mogli poczuć "niepowtarzalną atmosferę lata na polskiej wsi". W programie cyklu wydarzeń znalazły się m.in. pokazy pracy żniwiarki konnej, przewożenia snopów do stodoły i wykonywania ozdób ze słomy oraz słomianej beczki na ziarono, a także strojenia wieńca dożynkowego.

"Cała oprawa wzbogacona będzie widowiskiem +Żeńcy+ w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie, które przybliży, jak wyglądało przygotowanie do wyjścia w pole, praca w polu w okresie żniw, stygowanie, stawianie +przepiórki+" - anonsuje sierpeckie Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Strojenie "przepiórki" to zapomniany już prawie obrzęd kończący żniwa, gdy na polu pozostawiano pęk niezebranego zboża, które obwiązywano słomą i ozdabiano, np. kwiatami lub wstążkami. Dawnym zwyczajem, który miał zapewnić pomyślne plony w następnym roku było, było obnoszenie lub ciągnięcie po ziemi gospodarza wokół "przepiórki", czyli jej "oborywanie" po zakończonych pracach żniwnych. Gospodarz rewanżował się za to żniwiarzom wystawnym przyjęciem. Natomiast samą "przepiórkę" zostawiano na polu do jesiennych prac ornych.

W informacji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podkreślono, że "okres żniw jest czasem wytężonej pracy, nie oznacza to jednak, że życie w zagrodach stanęło i skupiało się jedynie na tym" - poza pokazami na polach goście, którzy w niedzielę odwiedzą skansen, będą mogli sprawdzić, jak toczyło się życie codzienne w chałupach chłopskich oraz jak niegdyś pracowali kowal i szewc. Będzie to również okazja, aby zaczerpnąć porad zielarskich i wziąć udział w warsztatach tematycznych

Zwieńczeniem niedzielnych "Żniw w skansenie" będzie przejście barwnego korowodu pośród zagród do drewnianego, pochodzącego z XVIII wieku kościoła z Drążdżewa, w którym odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Natomiast przez cały dzień czynny będzie kiermasz wyrobów regionalnych. Będzie też można skorzystać z jazdy wozem lub w siodle.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1971 r. Zajmuje powierzchnię ok. 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku oraz inne budynki, w tym kościół, kuźnia i karczma.

Jednym z najstarszych z prezentowanych tam zabytków jest chałupa drobnoszlachecka z Rzeszotar-Zawad, pochodząca z 1840 r. W salach ekspozycyjnych prezentowane są wystawy stałe, m.in. o rzeźbie ludowej i transporcie dworskim. Oddzielną ekspozycję stanowią wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX wieku.

W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały znane polskie filmy, jak np. "Ogniem i mieczem", "Szwadron", "Pan Tadeusz" oraz "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać".

Na terenie skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znajduje się amfiteatr oraz stajnia. Działa także nowoczesny kompleks rekreacyjny z hotelem. Dostępna jest również ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z ponad stu gatunkami i odmianami drzew oraz krzewów. Placówka organizuje cykliczne projekty edukacyjne i warsztaty, opowiadające o codziennym życiu mazowieckiej wsi w ciągu całego roku.