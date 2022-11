Współpraca w zakresie promocji zdrowia i upowszechniania programów profilaktycznych wśród rolników i mieszkańców wsi – to główne cele listu intencyjnej podpisanego we wtorek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halinę Szymańską.

Ministerstwo Zdrowia i ARiMR będą zachęcać rolników do udziału w programach profilaktycznych. / fot. PAP/Albert Zawada

Ministerstwo Zdrowia i ARiMR będą zachęcać rolników do udziału w programach profilaktycznych

List podpisano uroczyście w Warszawie w siedzibie resortu zdrowia, w obecności wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Współpraca MZ i ARiMR ma zwiększyć zainteresowanie osób z terenów wiejskich udziałem w programach profilaktycznych.

"Chcemy zachęcać wszystkich mieszkańców wsi do tego, by zadbali o swoje zdrowie, by podawali się badaniom profilaktycznym, we wczesnej fazie wykonywać diagnostykę" - mówił szef resortu rolnictwa.

"Mieszkańcy miast, pracujący w różnych zakładach, mają zwykle obowiązkowe badania przy podjęciu pracy czy okresowe badania z medycyny pracy. Tam bardzo często następuje wychwycenie wszelkich wad zdrowia czy symptomów choroby. Mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy takich badań obowiązkowych nie mają. Stąd bardzo często, żyjąc w nieświadomości, pielęgnują w sobie choroby, które można by było we wstępnej fazie bardzo skutecznie wyleczyć" - wskazał Kowalczyk.

Przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia realizuje program "Profilaktyka 40 plus", który - jak zauważył - "cieszy się trochę mniejszym powodzeniem wśród mieszkańców wsi". "Stąd m.in. pomysł, by zachęcić mieszkańców wsi, rolników do tego, aby dokonywali badań profilaktycznych" - dodał.

MZ będzie współpracować z ARiMR

Szef resortu rolnictwa wskazał, że "nikt nie ma lepszego dostępu do rolników niż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wszak każdy rolnik jest beneficjentem płatności bezpośrednich, więc ma kontakt z ARiMR".

"Stąd m.in. zamysł, aby to przez struktury Agencji docierać do rolników, uświadamiać, zachęcać do profilaktyki" - powiedział.

Podziękował ministrowi zdrowia za to, że zauważył problem i chce szczególną troską objąć mieszkańców wsi i zachęcić ich do profilaktyki. Wyraził nadzieję, że dzięki temu wiele chorób da się wyleczyć znacznie wcześniej, dzięki czemu znacznie przedłuży się życie mieszkańców wsi, ale też znacznie polepszy się jakość ich życia mieszkańców wsi".

Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że wskaźniki dotyczące stanu zdrowia w mieście i na wsi, w zakresie zachorowań np. na choroby nowotworowe i kardiologiczne, wypadają niekorzystanie dla osób mieszkających na wsi.

"Dlatego tak ważne jest, żeby dotrzeć z rozwiązaniami promującymi zdrowie (…) nie tylko do dużych ośrodków miejskich, ale również do mniejszych miast, do wsi, tak, żeby ta dostępność w przekroju całej populacji była porównywalna" - powiedział Niedzielski.

Współpraca, jak mówił, ma wykorzystać potencjał administracyjny resortu rolnictwa do docierania z bezpośrednią informacją do rolników, nie tylko na zasadzie ogólnych kampanii i informacji, ale również spersonalizowanego przekazu.

"Informację o wszystkich programach profilaktycznych, które są realizowane pod auspicjami ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia będziemy systematycznie przekazywali w ramach regularnych szkoleń skierowanych do pracowników ARiMR-u. Będą oni w rozmowach z rolnikami przekazywać informacje o możliwości skorzystania z badań profilaktycznych" - wskazał szef MZ.

Zaznaczył, że szczególnie ważny jest tu program "Profilaktyka 40 plus". "To jest program, który jest skierowany do tej grupy wiekowej, która powinna już zacząć się badać. To jest ten okres, kiedy ryzyka różnych chorób zaczynają wzrastać" - powiedział minister zdrowia.

Dlatego - jak dodał - pracownicy ARiMR-u będą mogli pomagać wypełniać ankiety zdrowotne i dawać możliwość wygenerowania skierowania do poszczególnych placówek, które oferują badania w ramach programu.

"My cały czas nie jesteśmy zadowoleni ze wskaźników, które osiągamy, jeśli chodzi o uczestnictwo w tym programie. Mamy mniej więcej 900 tys. zarejestrowanych osób, z czego blisko 700 tys. przeszło już badania, część jest trakcie. To cały czas jest mało" - powiedział Niedzielski. Program, jak zaznaczył, został przedłużony do końca 2023 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska podała, że pracownicy już zostali przeszkoleni i są gotowi do udzielania informacji i pomocy, m.in., jeśli chodzi o rejestrację w Internetowym Koncie Pacjenta, jak i wypełnienie ankiety.

"Nasze placówki i oddziały są przygotowane. Dziś na naszej stronie internetowej uruchomimy specjalną zakładkę, na której będą zamieszczone wszelkie informacje" - przekazała.