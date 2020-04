MZ opublikowało projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń

ZP PPS: podatek od „małpek” to w tej chwili totalny absurd i gwóźdź do trumny dla branży

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest - jak wskazało MZ - w konsultacjach roboczych.

W związku z planowanym na 20 kwietnia wejściem w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 resort zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia. Uwagi można przesyłać do soboty 18 kwietnia do godz. 13.00.

Rząd zapowiedział, że ograniczenie będą znoszone w czterech etapach. Pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia. Daty pozostałych - jak zapowiedziano - będą ustalane na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych) oraz realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że "zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., (…) z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od 20 kwietnia 2020 r."

Dotyczy to - jak podano - "w szczególności przemieszczenia się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług".

Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna.

W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest już teraz zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W projekcie uznano za konieczne wskazanie, że zakrywanie tych części twarzy nie dotyczy przebywania stale lub czasowo w budynkach użyteczności publicznej (przez osoby inne niż tam zatrudnione), które to przebywanie de facto zastępuje pobyt we własnym miejscu zamieszkania, a więc m.in. domów dziecka.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że w związku z koniecznością sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 jest planowane umożliwienie ich zlecania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zaproponowano przepis, który ma umożliwić przesyłanie zleceń w tym systemie, mimo niespełniania przez nie wszystkich warunków.