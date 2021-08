MZ: Prawdopodobieństwo lockdownu mniejsze niż w poprzednich falach

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany w czwartek w radiu RMF FM o możliwe obostrzenia podczas czwartej fali zaznaczył, że jeżeli takie zostaną wprowadzone, to będą dotyczyły regionów z niskim poziomem wyszczepienia.

Według Adama Niedzilskiego prawdopodobieństwo lockdownu jest obecnie mniejsze niż w poprzednich falach. / fot. PAP/Artur Reszko

Niedzielski, który był gościem "Rozmowy w samo południe" w radiu RMF FM powiedział, że obostrzenia, w przypadku wzrostu zakażeń - będą dotyczyły regionów z niską liczbą osób zaszczepionych na koronawirusa.

"Zdecydowanie na poziomie województwa będę rekomendował takie działania. Będziemy też kierowali się zasadą, żeby osoby zaszczepione w jak najmniejszym stopniu ponosiły koszt działania tych osób, które zaniechały, czyli osób nieszczepiących się" - powiedział Niedzielski.

Szczepienia w Polsce kluczem przy obostrzeniach

Oznacza to, że firmy, które będą potrafiły będą potrafiły wykazać, że mają zaszczepionych pracowników nie będą poddawane obostrzeniom. "To samo będzie dotyczyło klientów, ale wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna" - zaznaczył.

Niedzielski powiedział, że w obecnej sytuacji epidemicznej za wcześnie jest na podejmowanie pewnych decyzji. "Jeżeli patrzymy na nastroje społeczne, głosy, dyskusje to też chcielibyśmy robić wszystkie kroki w pewnym poszanowaniu wolności i praw obywatelskich i jeżeli będą decyzje, które ograniczają różne działalności to one właśnie wychodząc w kierunku poszanowania tych wolności i praw obywatelskich muszą uszanować perspektywę praw osób, które się zaszczepiły i nie powinny ponosić takich kosztów" - dodał.