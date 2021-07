MZ: W Polsce mamy 14,9 mln w pełni zaszczepionych

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 wykonano już ponad 31,2 mln szczepień - wynika z najnowszych danych zmieszczonych na rządowej stronie. W pełni zaszczepionych jest ponad 14,9 mln osób.

Autor: PAP

Data: 10-07-2021, 13:05

fot. PTWP

Jak wynika z zestawienia, do tej pory wykonano dokładnie 31 258 249 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 14 938 143 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 374 533 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 241 407.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek. Ponadto zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 966 niepożądanych odczynów poszczepiennych.