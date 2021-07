MZ: W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 14 mln osób

W Polsce wykonano dotąd ponad 30,1 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 14 mln osób. Ministerstwo Zdrowia podało, że osoby zaszczepione, które miały kontakt z wariantem Delta, nie będą kierowane na kwarantannę. Wobec nich będzie wdrażany jedynie nadzór sanitarny.

Autor: PAP

Data: 07-07-2021, 08:29

O zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19 zaapelował w tym tygodniu metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, w liście do proboszczów w diecezji. Hierarcha wskazał, że szczepienie jest wyrazem "odpowiedzialności za zdrowie społeczne w duchu piątego przykazania Bożego".

W Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 148 610 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 004 587 osób. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 149 431 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 113 570.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 717 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Wariant Delta w Polsce

Ministerstwo Zdrowia we wtorek zaktualizowało swoje stanowisko w sprawie kwarantanny dla osób, które miały kontakt z wariantem Delta koronawirusa.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że osoby te nie będą kierowane na kwarantannę. Dotychczas bowiem wielu inspektorów sanitarnych na kwarantannę kierowało wszystkie osoby po kontakcie z wariantem Delta.

Andrusiewicz wyjaśnił jednak, że ostatnie analizy pokazują wysoką skuteczność szczepionek, dlatego kwarantanna osób zaszczepionych nie jest potrzebna. Poinformował, że wobec osób zaszczepionych, które miały kontakt z wariantem Delta, będzie wdrażany jedynie nadzór sanitarny.

Andrusiewicz zaznaczył, że jeżeli podczas takiego nadzoru osoba zaszczepiona źle się poczuje, wówczas kwarantanna będzie jednak wdrażana.

Z kolei osoby niezaszczepione po kontakcie z wariantem Delta zawsze będą kierowane na kwarantannę. Rzecznik zastrzegł, że w takich przypadkach inspektorzy mogą zadecydować również o wydłużeniu czasu kwarantanny.

"Na 98 tys. osób zakażonych po szczepieniu większość to są osoby zakażone między pierwszą a drugą dawką. Jedynie niecałe 9 proc. to są osoby zakażone po zaszczepieniu drugą dawką po upływie 14 dni. Więc jak widzimy ta skuteczność szczepionek to jest ponad 90 proc." wskazał Andrusiewicz.

Apel o szczepienie

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej podkreślał, że "najlepszą formą ograniczenia możliwości pojawienia się wzrostu zakażeń na jesieni jest szczepienie".

Minister poinformował, że w Polsce zidentyfikowano 166 mutacji alertowych wirusa SARS-CoV-2, w tym 115 przypadków wariantu Delta. Pozostałe 51 przypadków dotyczy wariantów Bety i Gammy - podał Niedzielski.

Podczas konferencji szef MZ zwracał też uwagę, że od połowy maja rośnie liczba osób, które nie zgłaszają się na przyjęcie drugiej dawki szczepionki. Obecnie - jak wskazał - sięga ona 20-30 tys.

Zdaniem ministra zdrowia jest to związane ze spadkiem poczucia zagrożenia. "To jest bardzo mylące odczucie, bo przyjęcie jednej dawki nie chroni, nie zabezpiecza przed zakażeniem. Widzimy to po statystykach osób chorujących" - podkreślił.

We wtorek biuro prasowe archidiecezji warszawskiej poinformowało, że metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przesłał do proboszczów list z prośbą, by zaapelowali do wiernych o szczepienie się.

"W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności" - napisał kard. Nycz.

Poinformował, że "przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień". "Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego, przykład dla wszystkich w Archidiecezji Warszawskiej przed zbliżającą się beatyfikacją" - napisał metropolita warszawski.