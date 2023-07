Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski poinformował, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, który zakłada m.in. przywrócenie do ruchu linii nr 223 Czerwonka - Ełk. To kolejowy kręgosłup Mazur - podkreślił.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Mrągowie Maliszewski przypomniał, że do tego miasta nie można dojechać pociągiem. Połączenia pasażerskie zostały zlikwidowane w 2010 roku. Jak zauważył, stało się to za rządów PO-PSL. "Były to takie rządy, które zwijały połączenia kolejowe. My to zmieniamy - podkreślił.

"27 lipca decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów to połączenie - linia 223 pomiędzy Czerwonką, Mrągowem, Orzyszem, Mikołajkami i Ełkiem zostaje przywrócona. Powraca finansowanie w Krajowym Programie Kolejowym" - przekazał. Dokument ma trafić jeszcze na posiedzenie rządu, by nastąpiło jego przyjęcie przez Radę Ministrów.

Podkreślił, że ta linia jest kręgosłupem kolejowym dla Mazur, ważnym dla mieszkańców i turystów. Deklarował, że dla obecnego rządu istotna jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, przywracanie połączeń, poprawianie warunków życia, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Minister Maliszewski przypomniał, że wśród planowanych inwestycji komunikacyjnych dla regionu jest trasa S16 między Mrągowem a Ełkiem, która jest uznawana za drogowy kręgosłup Mazur.

Jak oceniła uczestnicząca w konferencji posłanka Iwona Arent (PiS), informacja o tym, że linia 223 zostanie odtworzona jest znakomitą wiadomością dla mieszkańców regionu. "Ale także to jest dobra informacja dla turystów, ponieważ ta linia prowadzi przez miejsca najbardziej atrakcyjne turystycznie" - dodała.

Wyremontowanie i przywrócenie do ruchu linii nr 223 Czerwonka - Mrągowo - Ełk jest jedną z inwestycji, które znalazły się w projekcie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Będzie to trzeci szlak kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem, obok istniejących linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz. Jak mówił w czerwcu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, "w połączeniu z planowaną budową szlaku Rail Baltica Białystok - Ełk oraz szprychą CPK Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko wytworzy się na Mazurach bardzo interesująca oferta transportowa".

Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) stanowi kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku. Budżet projektowanego KPK to 80 mld zł (w zakresie perspektywy 2021-27).