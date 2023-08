Biznes i technologie

Na kolejową zakopiankę wracają roboty; od września do grudnia pociągi pod Tatry nie dojadą

Autor: PAP

Data: 20-08-2023, 07:03

O września do grudnia zaplanowano kolejny, ostatni już etap prac na kolejowej trasie pod Tatry. Przywrócony na okres wakacji ruch pociągów do Zakopanego zostanie znów wstrzymany. Do końca roku roboty mają zostać zakończone, a stacja końcowa w Zakopanem otwarta.