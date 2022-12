Łódzcy radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy co roku przed Bożym Narodzeniem kupują tzw. koszyk Dudy z 2015 roku. Co wyniknęło z tych zakupów w grudniu 2022 roku?

Łódzcy radni na koniec 2022 kupili produkty ze słynnego "koszyka Dudy" z 2015 roku. fot. Rada Miejska w Łodzi

Czym jest koszyk Dudy?

"Koszyk Dudy" został zakupiony w marcu 2015 roku. W ramach kampanii wyborczej Andrzej Duda wybrał się w towarzystwie mediów na zakupy do Biedronki w Milówce.

Niewiele osób pamięta, że Duda pojechał następnie na Słowację, aby zrobić zakupy w tamtejszym sklepie sieci COOP. Celem akcji było pokazanie, że u południowego sąsiada ceny są wyższe niż w Polsce ze względu na walutę euro: Kandydat na prezydenta promuje zakupy w Biedronce

Duda do koszyka wrzucił m.in. olej, sok pomarańczowy, chleb krojony, jaja, cukier, mleko UHT, jajko niespodziankę, margarynę i ser gouda. Za takie zakupy zapłacił 37,02 zł.

Łódzcy radni o koszyku Dudy a.d. 2022

Rok temu łódzcy radni KO i Lewicy kupili w łódzkiej Biedronce słynny koszyk prezydenta Dudy z kampanii prezydenckiej w 2015 r. W te Święta postanowili zrobić to samo. O ile produkty zdrożał tym razem?

Jak mówi Agnieszka Wieteska, radna Klub Radnych Nowej Lewicy w Radzie Miejskiej w Łodzi w 2021 roku koszyk Dudy kosztował 58 zł.

- Powiedziałam wówczas, że są to najdroższe Święta Bożego Narodzenia od 25 lat. Niestety, teraz drożyzna zaskoczyła nas jeszcze bardziej. Zakupy kosztowały 78 zł. Czyli o 20 zł więcej niż w roku ubiegłym! Będą to biedne święta, ponieważ Polacy deklarują, że kupują mniej. Ograniczają ilość spożywanych potraw i oszczędzają na prezentach. To rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tej hiperinflacji. Spowodował drożyznę paliw. Spółki Skarbu Państwa wykazują rekordowe zyski. Większość cen to marża spółek paliwowych. Apelujemy do PiS-u, żeby w tych trudnych czasach nie przywracał VAT-u na paliwo na 23%, tylko zostawił na poziomie 8% - dodała.

Ile kosztuje koszyk Dudy w 2022 roku?

Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi (KO) wskazuje, że produkty w koszyku nie są luksusowe czy nadzwyczajne.

- To: margaryna, jajka, sok, cukier, mleko, chleb czy olej. W 2015 roku ten koszyk stworzył Andrzej Duda i wówczas taki sam zestaw produktów kosztował 37 zł. Obecnie te artykuły kosztowały 78 zł. Jest to gigantyczny wzrost! W Polsce inflacja wynosi aż 17% i jest dwukrotnie wyższa od średniej unijnej. Nasz kraj jest jednym z najdroższych w Unii Europejskiej. Drożyzna jest porażająca. Będą to biedne święta szczególnie dla osób starszych, samotnych, chorych. Transfery, które PiS dawał emerytom, już dawno zostały zjedzone przez inflację. Chleb zdrożał o 300% w zaledwie 7 lat - mówi.

Koszyk Dudy pod wpływem inflacji

Marta Przywara, radna Rady Miejskiej w Łodzi (KO) zwraca uwagę na bardzo duży wzrost wskaźnika cen produktów spożywczych.

- O ponad 20% zdrożały artykuły spożywcze w Polsce. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie oprócz krajów bałtyckich, Węgier, Rumunii czy Bułgarii. Trudno będzie szczególnie osobom żyjącym samotnie. Termin „inflacja” już nie jest dla nikogo w Polsce hasłem enigmatycznym z obszaru ekonomii. Apelujemy o wrażliwość dla drugiego człowieka. Być może w naszym otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy i wsparcia - powiedziała.

