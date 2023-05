Biznes i technologie

Na piórach dinozaurów żerowały owady

Autor: PAP

Data: 02-05-2023, 06:07

Owady, podobne do dzisiejszych skórnikowatych, żerowały na piórach dinozaurów – dowodzą naukowcy na podstawie badań skamieniałości w bursztynach. Wyniki badań prezentują na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”.