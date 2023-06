Kompleks boisk m.in. do gry w piłkę nożną, a także kortów do tenisa i squasha – powstaje na kampusie Politechniki Białostockiej. Inwestycja za blisko 8,5 mln zł ma być gotowa jesienią.

Politechnika Białostocka to największa uczenia techniczna w północno-wschodniej Polsce. Na jej kampusie znajduje się większość wydziałów uczelni, a także akademiki czy Centrum Nowoczesnego Kształcenia, gdzie jest biblioteka. Najnowszą inwestycją uczelni jest kompleks boisk.

"Zdecydowaliśmy po wielu latach, że Politechnika powinna mieć własny, nowoczesny kompleks obiektów zewnętrznych do uprawiania różnych sportów" - mówiła w czwartek na konferencji prasowej zorganizowanej na kampusie uczelni rektor PB prof. Marta Kosior-Kazberuk. Podkreślała, że uczelnia dotąd nie miała zewnętrznych boisk, a obiekt będzie służyć sportowcom, ale w ten sposób uczelnia chce promować aktywność fizyczną wśród studentów i mieszkańców miasta.

W ramach inwestycji powstanie kompleks obiektów boisk m.in. do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjnego, a także kortów do gry w tenisa i squasha. Powstanie także boisko kalisteniczne do ćwiczeń siłowych. Koszt inwestycji to blisko 8,5 mln zł, z czego ponad 3,2 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostała kwota to środki uczelni - mówiła dziennikarzom Kosior-Kazberuk.

Z boisk mają korzystać przede wszystkim studenci i wykładowcy, uczelnia nie wyklucza też możliwości korzystania z nich przez mieszkańców miasta.

Inwestycja ma być gotowa - zgodnie z umową - pod koniec października. Projekt uczelni otrzymał dofinansowanie z ministerialnego programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".