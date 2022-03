Na polskim rynku pracy pojawiła się luka. Ukraińcy pomogą?

Część Ukraińców opuściła Polskę, by bronić ojczyzny. W związku z tym na rynku pracy pojawiła się luka. Pracodawcy sygnalizują, że może brakować pracowników w określonych branżach. Pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie – zapewnia minister rodziny Marlena Maląg.

Autor: PAP

Data: 22-03-2022, 11:10

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej/ fot. mat. pras.

Obecnie do Polski przyjeżdżają teraz przede wszystkim kobiety z dziećmi i trudno jest na razie oszacować, ile z nich będzie chciało podjąć pracę w Polsce.

Rynek pracy w Polsce - pojawiła się luka

Zmiany w przepisach, związane z napływem obywateli Ukrainy, nie stanowią zagrożenia dla obywateli Polski, ponieważ sytuacja na rynku pracy jest dobra.

"Czasami pojawiają się komentarze, że w jakiś specjalny sposób otwieramy rynek pracy dla obywateli Ukrainy. My przede wszystkim legalizujemy pobyt obywateli Ukrainy na terenie RP" - zapewnia minister.

Według nowych przepisów pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.

"Zachęcamy do tego, żeby przy naszej niskiej stopie bezrobocia i zbliżającym się okresie prac sezonowych, kobiety (z Ukrainy), jeśli będą na siłach po traumie wojennej, mogły tę pracę podjąć" - powiedziała.

Minister Maląg przyznała, że w związku z tym, iż duża część Ukraińców opuściła Polskę, by bronić ojczyzny na rynku pracy "pojawiają się luki, jest przestrzeń do zagospodarowania".

"Pracodawcy sygnalizują, że może brakować w określonych branżach rąk do pracy. Sytuacja na rynku pracy będzie bardzo dynamiczna. Z jednej strony obywatele Ukrainy, którzy pojechali na Ukrainę, pozostawili miejsca pracy w Polsce, a z drugiej strony są kobiety, które przybyły do Polski, ale stanowią inną grupę zawodową. Staramy się to równoważyć" - wskazała minister Maląg.

Prowadzone są systematyczne spotkania z przedstawicielami pracodawców, aby wypracować odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

"Rynek pracy po covidzie do tej pory był stabilny, ale teraz jest nowa sytuacja i tutaj też musimy intensywnie działać" - zapewnia szefowa resortu rodziny.