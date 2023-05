Na program "Dobrostan zwierząt" przeznaczyliśmy ponad 1,4 mld euro, czyli najwięcej w Unii Europejskiej - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Na program Dobrostan zwierząt rząd przeznaczył ponad 1,4 mld euro /fot. PAP

Walka z dezinformacją żywnościową

W poniedziałek szef MRiRW uczestniczył w podpisaniu przez przedstawicieli branży rolno - spożywczej wspólnej deklaracji na rzecz walki z dezinformacją żywnościową.

Wojna face newsów destabilizuje polski rynek, szkodzi Polsce i polskiemu rolnictwu" - mówił Telus. Powiedział, że takim kłamstwem, które jest szerzone w internecie są np. informacje o szkodliwości polskiej żywności czy to, że rolnicy nie dbają o zwierzęta. Dowodem tego, że tak nie jest - jak mówił - jest m.in program "Dobrostan zwierząt", na który Polska przeznaczyła ponad 1,4 mld euro.

Polska jako pierwszy kraj w wymyśliła program dopłat dla rolników, którzy poprawiają dobrostan zwierząt hodowlanych a dziś Unia Europejska poszła w tym samym kierunku - wskazał.

Walka z kłamstwami dotyczącymi polskiej żywności

Podkreślił, że polska żywność jest jedną z najlepszych na świecie, walka z kłamstwami dotyczącymi m.in szkodliwych substancji, które znajdują się w paszy, drobiu czy wołowina jest jednym z zadań resortu rolnictwa.

Z kolei uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski mówił, że branża rolno-spożywcza cały czas musi borykać się z nieprawdziwymi informacji szerzonymi przez różne "pseudoautorytety". Dodał, że celem tej szkodliwej kampanii wegańskiej czy wegetariańskiej jest zmniejszenie rangi polskiej gospodarki, która w 2022 roku wyeksportowała żywności za ok. 45 mld euro. "Nie możemy pozwolić na to, żeby tego typu niesprawdzone informacje docierały do konsumentów w Europie, bo to może powodować straty na naszych rolników" - zaznaczył. Podkreślił, że organizacje branży rolno - spożywczej "są gwarantami, że na półki sklepowe trafia żywność najwyższej, najlepszej jakości".

Deklaracje podpisały m.in.: Krajowa Rada Drobiarstwa, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Izba Mleka, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Krajowa Federacja Drobiu i Producentów Jaj.