Na rynku przybyło gotówki podczas epidemii

W marcu 2020 r. gotówki w obiegu było o 21,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W kwietniu roczna dynamika wyniosła już 29,4 proc. To najwyższy wynik w historii danych sięgającej 1998 r.

Łączna wartość podaży pieniądza M3 w kwietniu wyniosła 1673 mld zł, co oznacza, że gotówka w obiegu odpowiada za ok. 16 proc. podaży pieniądza w Polsce.

Wpływ na to ma obawa Polaków o dostęp do oszczędności. Dodatkowo w kwietniu Polacy mieli po prostu mniej okazji do wydawania gotówki, a poza tym funkcjonująca szara strefa w objętych zamrożeniem sektorach (np. usług fryzjerskich) wymagała posługiwania się fizycznie istniejącym pieniądzem.

Bank centralny podał także, że na koniec kwietnia wartość depozytów gospodarstw domowych wyniosła łącznie 659,8 mld zł. To o 22,3 mld zł więcej niż w marcu oraz 115,7 mld zł więcej niż rok wcześniej.