Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS to autorzy kampanii NaUczciwychWarunkach.pl. Chcą oni szybkiego wprowadzenia do polskiego prawa zapisów dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

Jak poinformowano PAP w przesłanym komunikacie, "premiera strony www.NaUczciwychWarunkach.pl oraz spotu promującego akcję to wstęp do szeroko zakrojonych działań na rzecz opóźnionej już o dwa lata implementacji unijnej dyrektywy".

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu w październiku 2021 roku trafił projekt nowelizacji, której celem jest m.in. implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Jak czytamy na stronie Rządu "dyrektywa DSM (Digital Single Market - PAP) dotyczy w przeważającej mierze aspektów eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym. Wprowadza nowe postacie dozwolonego użytku (eksplorację tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej oraz zwielokrotnianie utworów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego), środki ułatwiające dostęp do utworów niedostępnych w handlu oraz możliwość udzielania rozszerzonych licencji zbiorowych. Bardzo istotną rzeczą jest wprowadzenie nowej kategorii prawa pokrewnego, tj. prawa wydawców prasowych do eksploatacji ich publikacji prasowych online, oraz nowych zasad udostępniania utworów przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. Dyrektywa wprowadza także nowe zasady dotyczące wynagradzania twórców i wykonawców, mające zapewnić, aby należne im wynagrodzenie było godziwe".

Autorzy kampanii napisali, że "obecnie wielkie serwisy zamieszczają całe artykuły, ekstrakty z artykułów lub linki do nich w swoich wyszukiwarkach, mediach społecznościowych czy podstronach newsowych, z których czerpią zyski reklamowe". Zwrócono uwagę, że "dyrektywa ustanawia prawo pokrewne wydawców prasy do udzielania licencji wielkim platformom cyfrowym. Stanowi też, że przychodami z tych licencji wydawcy mają się dzielić z dziennikarzami".

"Według osób oraz instytucji zaangażowanych w kampanię wprowadzenie w życie unijnych przepisów pozwoli na uniezależnienie mediów od polityków oraz reklamodawców. W konsekwencji dla odbiorców będzie to oznaczać dostęp do bardziej obiektywnych, wiarygodnych i merytorycznych treści. Implementacja dyrektywy pozwoli na powrót dziennikarzy do roli czwartej władzy, która jest głównym narzędziem demokratycznej kontroli" - piszą twórcy kampanii.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.NaUczciwychWarunkach.pl

Organizatorzy kampanii zapowiadają poszerzanie grona redakcji oraz autorów zaangażowanych w akcję oraz rozpoczęcie medialnej kampanii promującej nowe przepisy, zorganizowanie warsztatów dla dziennikarzy oraz wydawców, na których eksperci wyjaśnią prawne zawiłości dyrektywy oraz przedstawią szczegółowe korzyści z niej wynikające.