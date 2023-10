Projekt przybliżający mieszkańcom regionu rolę i znaczenie wody w życiu - będzie realizował Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach projektu powstanie laboratorium "Aqua", będą organizowane tematyczne warsztaty i wykłady.

Na dwuletni projekt "Akademia Wody i utworzenie Laboratorium edukacyjnego +AQUA+" pozyskano środki - jak informuje uczelnia - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Ten projekt to urzeczywistnienie planów, jakie miałem od dawna: by nasz wydział był nie tylko ważnym ośrodkiem badań hydrologicznych, ale by prowadził także szeroko zakrojoną edukację na temat wody. Tak, by jak najwięcej osób rozumiało rolę i znaczenie hydrosfery w naszym życiu" - powiedział cytowany w materiałach prasowych kierownik projektu, prof. Andrzej Górniak z Katedry Ekologii Wód.

Naukowiec zauważył też, że w Podlaskiem, w przeciwieństwie do wielu innych obszarów "zachowało się wiele miejsc, także obiektów wodnych, jeszcze nie przekształconych przez człowieka. Ponadto nasz region obfituje w tzw. tereny podmokłe - wetlandy, torfowiska".

W ramach projektu będą organizowane warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak podaje uczelnia, zajęcia będą dotyczyły różnorodnych aspektów wiedzy o wodzie, organizmach wodnych, użytkowaniu i zagrożeniach dla człowieka.

Utworzone zostanie też laboratorium "Aqua", a uczestnicy zajęć będą korzystać z elektronicznych urządzeń pomiarowych jakości wód województwa; boje pomiarowe będą m.in. na Narwi, Biebrzy i Czarnej Hańczy. Powstanie też specjalna strona, gdzie na bieżąco będzie można sprawdzać wyniki pomiarów temperatury i stężenia tlenu w wodach rzek.

Projekt zakłada też opracowanie i publikację książki "Wody województwa podlaskiego".

Wszystkie informacje będzie można znaleźć na powstającej stronie projektu.

UwB na projekt pozyskało ponad 160 tys. zł z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.