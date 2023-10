Na wjeździe do Zakopanego w ciągu DK47 czyli popularnej Zakopianki, powstaną dwa kolejne ronda w rejonie Ustupu. Inwestycja będzie kosztowała 10,4 mln zł – poinformowała w środę GDDKiA.

W drodze przetargu najkorzystniejszą ofertę na zrealizowanie dwóch rond złożyło Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Pozostali oferenci mogą w ciągu pięciu dni złożyć odwołania. Jeżeli żadne nie wpłynie, to po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót zostanie podpisana umowa na realizację. Wykonawca na przeprowadzenie prac będzie miał maksymalnie 12 miesięcy, nie licząc przerw zimowych.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że każdego dnia do Zakopanego wjeżdża przez DK47 średnio prawie 21 tys. pojazdów. Tak wskazują wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021.

"Jest to wartość średnia, która zdecydowanie rośnie w sezonie turystycznym. Duże natężenie ruchu w tym miejscu utrudnia wjazd na drogę krajową z dróg gminnych - ul. Wojdyły i ul. Ustup. Sytuację poprawi budowa dwóch rond" - informuje GDDKiA.

Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu, powstanie na skrzyżowaniu DK47 czyli ul. Kasprowicza w kierunku Olczy z ul. Wojdyły. Będzie to rondo turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą, gdzie zimą funkcjonuje duża stacja narciarska.

W ramach inwestycji powstaną trzy przejścia dla pieszych. Zostanie także przebudowana infrastruktura techniczna i zatoki autobusowe. Powstanie nowe oświetlenie i odwodnienie.

Projekt budowy nowych rond przygotowało Miasto Zakopane. Gmina również wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie 25 lipca 2023 roku. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa.

Jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace przy budowie innego ronda na DK47 w Zakopanem, na skrzyżowaniu z ul. Spyrkówka. Konstrukcja ronda jest już gotowa. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to kwiecień 2024 r.