Nabór wniosków o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Do 12 maja można składać wnioski w pierwszym naborze na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca".

Autor: PAP

Data: 10-05-2021, 09:47

O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw może ubiegać się grupa operacyjna na rzecz innowacji (EPI), w skład której powinno wchodzić co najmniej pięciu rolników. Grupa taka musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku, gdy jej nie ma - działać na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, np. jako spółka cywilna. Wymagane jest także, aby grupa EPI identyfikowała się numerem w krajowym systemie ewidencji producentów - czytamy w komunikacie ARiMR.

Wnioski o wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania "Współpraca" można składać do 12 maja. Jak podkreślono, wnioski wraz z niezbędną dokumentacją powinny być kierowane do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą być składane osobiście, przez pełnomocnika, lub w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP, jak i przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Za dzień złożenia wniosku uznawana jest data wpływu do Centrali ARiMR - poinformowano.

Pomoc dla grupy EPI ma charakter ryczałtowy, wynosi 325 tys. zł jeśli w ramach jej realizacji zakupiony zostanie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach (np. budowy, lub remontu z modernizacją obiektów czy infrastruktury, zakupu instalacji lub wyposażenia, nabycia środków produkcji i pokrycia kosztów bieżących).