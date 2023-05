Biznes i technologie

Nad Polskę nadciąga cyklon Dawid przyniesie burze, ulewne deszcze i grad

Autor: PAP

Data: 22-05-2023, 19:10

Poniedziałek to ostatni słoneczny dzień w tym tygodniu. We wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne.

Nad Polskę nadciąga cyklon Dawid przyniesie burze, ulewne deszcze i grad /fot. Unsplash