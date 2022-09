Na tymczasowo okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy przebywa jeszcze 1-1,2 mln obywateli – informuje wicepremier Iryna Wereszczuk.







Ukraina: Wicepremier: pod okupacją przebywa jeszcze ok. 1-1,2 mln Ukraińców/Fot. Unsplash/Kate McDaniel

"Wiadomo mi, że ok. 300 tys. ludzi przebywa w obwodzie donieckim. Na terytorium obwodu chersońskiego mówimy o około 500 tys. ludzi. W obwodzie zaporoskim to ok. 350 tys." - powiedziała Wereszczuk na antenie ukraińskiej telewizji. Cytuje ją agencja Interfax-Ukraina.

Obecnie, kiedy część obwodu charkowskiego została wyzwolona, "większość ludzi będzie mogła ewakuować się samodzielnie lub poczekać na autobusy ewakuacyjne".