Nadchodzący tydzień przyniesie wzrost cen paliw; w ostatnich dniach w hurtowych cennikach rafinerii dominowały podwyżki - poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl w piątek. Kierowcy w przyszłym tygodniu zapłacą 6,62-6,64 zł/l za benzynę 95 i 7,61-7,73 zł/l za olej napędowy - prognozują.

Nadchodzący tydzień przyniesie wzrost cen paliw /fot. Unsplash

Nadchodzą podwyżki cen paliw

Nasza prognoza dla detalicznego rynku paliw na nadchodzący tydzień zakłada podwyżki. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 6,62-6,64 zł/l dla benzyny 95-oktanowej, 7,61-7,73 zł/l dla oleju napędowego i 3,10-3,19 zł/l dla autogazu - poinformowali w piątek analitycy portalu e-petrol.pl.

Zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach w hurtowych cennikach rafinerii dominowały podwyżki, które napędzały rosnące ceny surowca na światowych giełdach. Benzyna 95-oktanowa na przestrzeni tygodnia podrożała o 140,40 zł i metr sześcienny tego paliwa kosztuje dzisiaj 5312,40 zł.

"To najwyższa cena zanotowana w tym roku. Nieco wolniej drożał olej napędowy, którego notowania w oficjalnych cennikach rafinerii wzrosły od poprzedniego piątku o 116 zł, a średnia cena diesla w hurcie wynosi dzisiaj 6186,00 zł/metr sześcienny" - stwierdzili analitycy.

Obniżki cen paliw na stacjach

Dodali, że mijający tydzień przyniósł jeszcze obniżki detalicznych cen paliw, dzięki czemu diesla zatankujemy najtaniej od października 2022 r.

Według danych e-eptrol.pl najmocniej, bo o 5 gr potaniał olej napędowy, którego aktualna cena na poziomie 7,63 zł/l jest najniższa od początku października ubiegłego roku. "O dwa grosze spadła cena 95-oktanowej benzyny, która kosztuje średnio 6,54 zł/l. Więcej płacą jedynie kierowcy samochodów z instalacją na autogaz. Cena LPG na stacjach wzrosła w tym tygodniu o grosz i wynosi 3,14 zł/l" - podano.

"Przeceny na stacjach nie będą jednak trwały długo i warto już teraz napełnić bak do pełna, bo w drugiej połowie stycznia paliwa mogą podrożeć. Już za trzy tygodnie zacznie obowiązywać unijny zakaz importu paliw z Rosji. Europa przeorganizowuje kierunki dostaw produktów naftowych, ale taka zmiana ma swoją cenę. Zapłacą ją kierowcy, którym nie sprzyja też drożejąca drugi tydzień z rzędu ropa" - wskazują analitycy.

Rynek światowy paliw

Ich zdaniem w tym tygodniu zaskoczeniem dla obserwatorów z pewnością mogło być ogłoszenie wyników zapasów przez amerykańską Energy Information Administration.

"Rezerwy surowca wzrosły o 8,4 mln baryłek w ciągu tygodnia do około 448 mln, czyli jak wyliczyła agencja Reutera najwięcej od czerwca 2021 r. Analitycy sądzili raczej, że obniżą się one o 593 tys. baryłek. W przypadku benzyn zanotowano wzrost o około 3,5 miliona baryłek, a oczekiwania analityków mówiły o wzroście o 2,5 miliona baryłek. Rezerwy oleju napędowego i oleju opałowego spadły o 1,9 miliona baryłek w ciągu ostatniego tygodnia" - wskazał e-eptrol.pl.

Analitycy zwrócili uwagę, że ostatnie dni to także czas, w którym coraz głośniej mówi się o skutkach ogólnokrajowego strajku przeciwko reformie emerytalnej we Francji - "skutkiem tego jest m.in. wstrzymanie dostaw z rafinerii należących do TotalEnergies i Esso".

W przyszłym tygodniu nastąpi kolejny dwudniowy strajk, a 72-godzinny strajk będzie mieć miejsce 6 lutego. Strajki pojawią się także we Włoszech i mieć miejsce będą 25 oraz 26 stycznia i obejmą zarówno stacje przy autostradach, jak i przy zwykłych drogach. Tłem strajku w Italii są kwestie podatkowe i zarzuty zawyżania cen - przypomnieli analitycy.

Wzrost podaży ropy

Przypomnieli również, że w ostatnich dniach "ważną prognozę" ogłosiła Międzynarodowa Agencja Energii, która oceniła perspektywy podaży i popytu w rozpoczętym roku.