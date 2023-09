15 września Ministerstwo Finansów ma udostępnić zaktualizowaną aplikację e-Paragony i uruchomić tzw. HUB paragonowy. W praktyce na elektroniczne dokumenty zakupu, które można gromadzić w jednej aplikacji, musimy poczekać - informuje businessinsider.com.pl.

Wbrew zapowiedziom od piątku 15 września nie będzie można przez nową apkę odbierać e-paragonów, mimo że w Polsce funkcjonuje już ponad milion kas online. Jak to możliwe?/fot. shutterstock

Rewolucja, którą planuje przeprowadzić Ministerstwo Finansów, może dotyczyć milionów Polaków. Dzięki niej będzie można pobierać e-paragony i wszystkie mieć w jednym miejscu. I nie będzie to portfel, ale telefon. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Nadchodzi rewolucja w e-paragonach. Co się zmieni 15 września?

Wbrew zapowiedziom od piątku 15 września 2023 r. nie będzie można przez nową apkę odbierać e-paragonów, mimo że w Polsce funkcjonuje już ponad milion kas online. Jak to możliwe?

Rządowa, bezpłatna aplikacja e-Paragony funkcjonuje od roku. Jednak w praktyce apka Ministerstwa Finansów z e-paragonami miała dotychczas niewiele wspólnego. Służyła głównie do zarządzania budżetem domowym i ewentualnie skanowania kodów QR z paragonów. Od piątku 15 września aplikacja ma się zmienić. Jak?

"W związku z HUBem paragonowym aplikacja e-Paragony zostanie zaktualizowana o funkcjonalności umożliwiające pobieranie paragonów w postaci elektronicznej" — wyjaśnia Ministerstwo Finansów dla Business Insidera.

Na pierwszy rzut oka brzmi świetnie. Wiele osób ucieszy się, że w końcu będzie mogło pobierać e-paragony i wszystkie mieć w jednym miejscu. I nie będzie to portfel, ale telefon, gdzie łatwiej je przechowywać i wyszukać. Tyle że na razie to tylko teoria. Problem tkwi w przepisach i kasach. Konsument co prawda będzie mógł żądać e-paragonu od każdego sprzedawcy, ale w praktyce go nie dostanie.

Więcej czytaj na businessinsider.com.pl.