Chińskie badanie pokazało, że nadmiar soli, szczególnie, jeśli w diecie brakuje potasu, przyspiesza pojawienie się problemów z pamięcią i myśleniem. Sól dodawana jest powszechnie do żywności, a potas można znaleźć w niektórych owocach i warzywach.

Nadmiar soli nasila problemy z pamięcią i myśleniem, fot. shutterstock

Demencja to jedna z przyczyn niepełnosprawności seniorów

Demencja zaburza zdolność cierpiącego na nią człowieka do myślenia, korzystania z pamięci i podejmowania decyzji do tego stopnia, że utrudnia codzienne funkcjonowanie. To jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności osób starszych.

To nie tylko dramat dla chorego i jego rodziny, ale także kolosalne obciążenie dla ekonomii, służby zdrowia i społeczeństwa w ogólnym ujęciu. Dobrze pokazuje to przykład Chin, które mają największą populację seniorów na świecie i jedną z najszybciej starzejących się populacji. W Polsce z powodu demencji cierpi ok. 400 tys. osób.

Jednocześnie brakuje dobrych leków, które by chorobę chociażby skutecznie spowalniały. Wiadomo, że na poziom ryzyka mają wpływ różne czynniki związane ze stylem życia, np. ruch, sen, dieta.

Jak zwracają jednak uwagę naukowcy z pekińskiego Uniwersytetu Tsinghua, nie zbadano dotąd dobrze wpływu stężenia dwóch kluczowych dla organizmu pierwiastków - sodu i potasu. Zespół z Pekinu sprawdził właśnie wpływ sodu i potasu oraz stosunku stężeń tych mikroelementów na ryzyko zachorowania na demencję.

Badanie ma szczególne znaczenie, ponieważ ze względu na wysokie stężenie soli w żywności w wielu krajach, powszechny jest nadmiar sodu w diecie.

W projekcie wzięło udział ponad 4 tys. ochotników, którzy na początku badania mieli średnio 50 lat.

Co poprawia sprawność umysłową?

Według wyników wysokie spożycie sodu (ponad 5593,2 mg dziennie) i wysoki stosunek stężenia sodu do potasu (ponad 3,8) zwiększały ryzyko problemów z pamięcią. Tymczasem wysokie spożycie potasu (ponad 1653,3 mg dziennie) wiązało się z lepszą sprawnością umysłową.

Na podstawie wcześniejszych badań naukowcy twierdzą, że wymienione pierwiastki wpływają na zdrowie mózgu poprzez oddziaływanie na układ krwionośny.

"Na podstawie naszych wyników można racjonalnie zasugerować, że obniżenie spożycia sodu i odpowiednie zwiększenie konsumpcji potasu jest korzystne dla funkcji poznawczych" - mówi prof. Ai Zhao współautorka pracy opublikowanej w magazynie "Global Transitions".

Ekspertka zwraca uwagę, że przyszłe badania mają pozwolić na znalezienie optymalnej proporcji w stężeniach sodu i potasu dla seniorów.

Jej zdaniem priorytetem powinna być też poprawa tej proporcji w diecie Chińczyków, ale tę radę można z pewnością zastosować do znacznej części krajów, także zachodnich.

Warto w tym miejscu przytoczyć rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia. WHO zaleca, aby dorośli nie spożywali dziennie więcej niż 5 g soli. Potas można tymczasem znaleźć m.in. w różnorodnych owocach i warzywach, np. w bananach, cytrusach, morelach, brokułach, nasionach roślin strączkowych.