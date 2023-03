NBP podał w czwartek, że saldo rachunku bieżącego w styczniu 2023 r. było dodatnie i wyniosło 6,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5 mld zł. NBP poinformował także, że saldo obrotów towarowych wyniosło 5,8 mld zł.

Spodziewamy się, że nadwyżka ponownie przejdzie w deficyt w następnych kwartałach, lecz jego poziom będzie się stopniowo zmniejszał. W styczniu eksport wzrósł o 10,9 proc., a import o 3,1 proc.. To znacząco niższe wyniki niż w zeszłym roku, kiedy średni wzrost sięgnął kolejno 30 proc. i 20 proc.. Spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej przełoży się na wyniki handlu. W styczniu eksport do Niemiec wzrósł o 7,5 proc. - mniej niż do innych partnerów gospodarczych

- stwierdzono w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych NBP.