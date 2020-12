Nagel-Group z nowymi liniami weekendowymi transportu drobnicowego

Niemcy, Czechy i Słowacja dołączają tym samym m. in. do Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch czy Beneluksu, dla których Nagel-Group już prowadzi linie weekendowe w systemie drobnicowym.

Nawet w trudnym okresie pierwszego półrocza 2020 r., kiedy wiele firm zostało dotkniętych ograniczeniami w funkcjonowaniu, polski eksport produktów rolno-spożywczych pozostał w dobrej kondycji i urósł o 7 proc., osiągając wartość 16,4 mld zł. Niezmiennie wśród krajów, do których polskie firmy najchętniej eksportują, są Niemcy, a we wspomnianym okresie zanotowano wzrost o 11 proc. eksportu do tego kraju. Firmy znajdujące się w łańcuchu dostaw, by wykorzystać pozytywny trend, starają się wykazać jeszcze większą elastycznością, nawet w tak wymagającym obszarze, jak transport drobnicowy.

Transport drobnicowy, czyli wysyłka towarów różnych klientów (często nawet kilkunastu, spośród których mogą oni wysyłać nawet zaledwie kilka palet) to wyzwanie wymagające bardzo dobrej organizacji i synchronizacji w czasie. Dlatego też wiele firm jest w stanie zagwarantować dotarcie towaru odbieranego od polskich dostawców w piątek do centrów logistycznych partnerów z krajów ościennych (Niemcy, Czechy, Słowacja) najwcześniej na wtorek, co nie jest korzystne dla świeżości produktów.

- Dotychczas nasz serwis zakładał wyjazd samochodów do magazynów centralnych klientów z wymienionych krajów w każdy dzień roboczy, co jest w branży raczej standardem. To z kolei oznaczało, że transporty trafiające do oddziału w piątek, były ładowane w poniedziałek i tego dnia wyjeżdżały w trasę. Tym samym do centrów logistycznych naszych klientów docierały najwcześniej we wtorek, a zatem odbiorcy mieli mniej czasu, niż mogliby na dystrybucję do mniejszych punktów, a zatem towar później trafiał do klienta końcowego – mówi Joanna Potocka, Dyrektor ds. Spedycji Międzynarodowej w Nagel Polska.

Dlatego też zapadła decyzja o uruchomieniu nowej linii weekendowej w systemie drobnicowym dla Niemiec, Czech i Słowacji, które stanowią istotną część działalności Nagel-Group.

- To niesamowicie istotna zmiana. Jej założeniem było skrócenie tzw. transit time’u w przypadku tych linii z 48 do 24 godzin. Pod względem terminu realizacji naszą usługę weekendową można wręcz porównać do usług kurierskich. Obecnie przeładunek następuje w weekend, co pozwala sprawniej ruszyć w trasę i dowieźć towar na poniedziałek. To duża innowacyjność, ale jednocześnie odpowiedź na coraz częstsze zapytania klientów. Cieszymy się, że możemy skuteczniej pomóc klientom w realizacji ich planów – dodaje Joanna Potocka.

Odbiorcy w wymienionych krajach produkty ultra-świeże, jak mięso stanowiące większość wysyłanego towaru, otrzymają już w poniedziałek, co nie tylko pozwoli szybciej dostarczyć produkt do klienta finalnego, lecz także ograniczyć ewentualne straty.