Nagrody Rynku Spożywczego 2020 - ogłosiliśmy zwycięzców

Nagrody Rynku Spożywczego są wyrazem naszego uznania dla tych, którzy wspierają pozytywne zmiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym. Honorujemy firmy i wydarzenia, które w minionym roku wyróżniły się w polskim sektorze żywnościowym. Dodamy, że wszystkie nagrody są równorzędne.

Nagrodę Rynku Spożywczego 2020 za dynamiczny rozwój na polskim rynku gastronomicznym otrzymał McDonald’s Polska.

Pierwszy lokal McDonald’s otworzył w Polsce w roku 1992. Teraz ma w swojej sieci ponad 450 restauracji. Aż 9 na 10 spośród nich to biznes polskich przedsiębiorców. Sukces firmy McDonald’s to także dobre wyniki dostawców. Sieć współpracuje z 47 polskimi firmami; w większości z sektora rolno-spożywczego. Tylko w 2019 roku dokonała zakupów produktów spożywczych za ponad 480 mln złotych. Co więcej: dzięki współpracy z firmą McDonald’s, polska żywność trafia do restauracji między innymi w Niemczech, w Czechach i w krajach skandynawskich.

Kolejną Nagrodę Rynku Spożywczego 2020 otrzymała Żabka Polska. Nagrodę przyznano za imponujące tempo ekspansji; za otwieranie tysiąca placówek modern convenience rocznie z planem uruchomienia do końca tego roku 7 tys. sklepów. Także za dokonanie jakościowego skoku w przyszłość handlu, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, w tym rozwiązań związanych ze sztuczna inteligencją.

Następna Nagroda Rynku Spożywczego 2020 powędrowała do firmy Jogurty Magda.

To nagroda za odważne i bezkompromisowe podejście do produkcji roślinnej, za zbudowanie atrakcyjnej oferty dla wegan – firma całkowicie zrezygnowała z krowiego mleka! Nagradzamy ją więc także za innowacyjność i konsekwencję w budowaniu niszowej kategorii spożywczej.

Kolejnym nagrodzonym została Perla Polska.

Tę spółkę nagrodziliśmy przede wszystkim za rozwijanie produkcji i eksportu antipasti. Firma jest europejskim potentatem branży przekąsek, sałatek, wrapów i hummusów. Produkty Perli są obecne w każdej dużej sieci handlowej w Europie – 80 proc. jej produkcji trafia na eksport. W tym roku Perla rozpoczęła wielką inwestycję: buduje zakład w Słupsku.