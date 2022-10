Wprost opublikował listę 50 najbogatszych Polek. W pierwszej dziesiątce są kobiety biznesu z branży spożywczej.

Założycielka Mokate i współwłaścicielka Bakomy wśród pięciu najbogatszych Polek. fot. mokate/shutterstock

Najbogatsze Polki wg Wprost

Najbogatszą Polką od lat jest Dominika Kulczyk, córka zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka. Wprost podaje, że Dominice przypadła gigantyczna transza gotówki pochodząca ze sprzedaży rodzinnego udziału w potężnym koncernie piwowarskim SABMiller.

- Drugie miejsce przypadło Barbarze Komorowskiej. To jedna z największych producentek żywności w Polsce. Od jej imienia i nazwiska pochodzi słynna marka jogurtów Bakoma. Oprócz mleczarskiego biznesu produkuje jeszcze mąkę w spółce Polskie Młyny, alkohol w BZK Alco czy olej rzepakowy w Komagrze - czytamy we Wprost.

Najbogatsze Polski: Właścicielka Mokate na piątej pozycji

Trzecie miejsce zajęła Małgorzata Adamkiewicz, która zbudowała Adamed, jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce.

Na czwartym miejscu są Grażyna Kulczyk i Katarzyna Frank-Niemczycka.

Na 5. miejscu uplasowała się Teresa Mokrysz z ustrońskiego Mokate, producenta znanych marek kaw i herbat. Tuż za nią Urszula Siecińska ze spółki Suempol - jeden z największych producentów łososia w Europie.

Najbogatsze Polski: Dostawca Ikea i dystrybutor farmaceutyków w pierwszej dziesiątce

W pierwszej dziesiątce pojawiła się również Elżbieta Kaczmarek, która razem z mężem Bogdanem prowadzi dwie gigantyczne spółki meblarskie, które są jednym z największych dostawców dla szwedzkiej Ikei.

Jak informuje Wprost, dziewiąte miejsce ma Zyta Olszewska, właścicielka połowy udziałów w grupie Farmacol – jednym z największych dystrybutorów farmaceutyków w Polsce.

- A dziesiątkę zamyka Anna Podniesińska, która sprowadziła do Polski buty Bata, kuriera DHL, czy znaną agencję reklamową Ogilvy&Mather – pisze Wprost.

10 najbogatszych Polek według rankingu "Wprost":

Miejsce Osoba Majątek 1. Dominika Kulczyk 9 mld zł 2. Barbara Komorowska z rodziną 2,2 mld zł 3. Małgorzata Adamkiewicz 2 mld zł 4. Grażyna Kulczyk 1,9 mld zł 5. Katarzyna Frank-Niemczycka 1,1 mld zł 5. Teresa Mokrysz 1,1 mld zł 7. Urszula Siecińska 933 mln zł 8. Elżbieta Kaczmarek 900 mln zł 8. Zyta Olszewska 900 mln zł 10. Anna Podniesińska 890 mln zł

Chodakowska i Lewandowska wśród najbogatszych Polek. Ile mają pieniędzy?

W rankingu najbogatszych Polek nie zabrakło również nazwisk celebryckich, choć poza pierwszą dziesiątką. W TOP 50 znalazły się m.in. Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska.

Chodakowska spadła w stosunku do roku ubiegłego o pięć pozycji, na 31. miejsce, ale jej majątek urósł z 200 do 210 mln zł. Na tegorocznej liście najbogatszych Polek Anna Lewandowska zaliczyła spadek o jedną pozycję, zajmując 24. miejsce. Jej majątek urósł z 283 mln zł za 2021 r. do 313 mln zł w tegorocznej edycji zestawienia.

Majątek Ewy Chodakowskiej. Na czym zarabia?

Pierwszym biznesem Chodakowskiej był sklep internetowy BeBio, gdzie można kupić płyty z treningami Chodakowskiej. Ma także własną siłownię, prowadzi obozy treningowe, inwestuje w zdrową żywność, kosmetyki, udostępniła aplikację na smartfony, założyła catering dietetyczny. Inwestuje w nieruchomości, kupiła hotel w Grecji, buduje własne osiedle w Sanoku. Posiada prywatne apartamenty w kraju i za granicą.

Majątek Anny Lewandowskiej. Na czym zarabia?

Lewandowskiej zyski przynosi głównie kilka spółek. To: Eat by Ann to zdrowe przekąski, Levann – suplementy diety, Healthy Center by Ann - siłownia na warszawskiej Sadybie, HPBA – sklep internetowy, Moodiphy - naturalne kosmetyki pod marką Phlov, SuperMenu - catering dietetyczny.