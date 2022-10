Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej w Bydgoszczy już działa

Autor: PAP

Data: 05-10-2022, 15:45

Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej rozpoczęło w środę działalność w Bydgoszczy. To jedna z 38 tego typu placówek i ósma co do wielkości w Polsce. Bydgoskie centrum przejęło zadania wykonywane dotychczas w dwóch punktach.

Działalność rozpoczęło Centrum Obsługi Gotówkowej Poczty Polskiej /fot. PAP