Najnowsze rozwiązania ERP dla branży spożywczej - konferencja online

SNP i Portal Spożywczy zapraszają Państwa na konferencję online, poświęconą najnowszym rozwiązaniom IT dla branży spożywczej. Eksperci, którzy na co dzień zajmują się digitalizacją i wdrażaniem efektywnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, przedstawią jak można znieść bariery wzrostu firmy, niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-05-2021, 16:54

SNP i Portal Spożywczy zapraszają Państwa na konferencję online

Dla polskiego sektora spożywczego pandemia to zarazem wyzwanie, ale i szansa. Dzięki wdrożeniu nowych technologii i sposobów pracy, firmy spożywcze mogą być nie ofiarami, ale beneficjentami czasu zaburzeń.

W oparciu o najnowszy system ERP SAP S/4HANA, zaprezentujemy scenariusze biznesowe dla firm spożywczych na różnym etapie rozwoju i o różnej skali działania (MŚP, duże firmy i grupy kapitałowe), a także case studies. Nie zabraknie wystąpień firm spożywczych i pokazu działania aplikacji SAP.

Konferencja odbędzie się online 27 maja br w godz. 10 do 12. Udział jest bezpłatny.