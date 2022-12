W sylwestra większość z nas będzie żegnać 2022 rok i w gronie bliskich świętować wejście w Nowy Rok 2023. Czy to na imprezie plenerowej, czy to w czasie domowych zabaw, będziemy składać sobie noworoczne życzenia. Czego sobie życzyć?

Jakie życzenia złożyć na Nowy Rok 2023? Warto skorzystać z sprawdzonych wzorów. | fot. Shutterstock

Już wkrótce pożegnamy rok 2022 i z przytupem wejdziemy w Nowy Rok 2023. Czy to podczas spotkań w gronie bliskich podczas domówek, czy też w czasie sylwestrowych bali lub zabaw plenerowych, będziemy składać sobie noworoczne życzenia, stukając przy tym kieliszkami szampana.

Czego sobie życzyć w nadchodzącym roku i jak złożyć noworoczne życzenia? Z pomocą przychodzą gotowe wzory krótkich życzeń od serca. Można je złożyć osobiście, ale także wysłać tym, których nie będzie z nami w tej szczególnej chwili.

Wzory życzeń noworocznych zamieszczone poniżej świetnie nadają się do wysłania SMS-em lub też za pomocą któregoś z popularnych komunikatorów internetowych.

Życzenia noworoczne 2023

Pełnego brzuszka, białego puszka,

humoru wyśmienitego, Sylwestra zakrapianego,

dużo przyjemności, jedynej miłości,

kogoś u Twego boku, tego

Ci życzę w nowym roku!



Życzenia na nowy rok 2023

Z Nowym Rokiem

Lepsze życie

Rozpocznijmy wraz.

Niech współpraca z Łaską Bożą

Przeobraża nas.

Silni Wiarą oraz Nadzieją

Miłość nieśmy w świat,

A dni lepsze zajaśnieją,

Każdy będzie rad.



Życzenia sylwestrowe 2022

W tym Nowym Roku

niech Ci szczęście przy

boku towarzyszy zawsze

jak cień wiosenny…

…czy w dzień jasny…

…czy w noc ciemną…



Śmieszne życzenia noworoczne

Ktoś rozlał wódkę i pepsi,

wszyscy tańczą już na stole,

ręce, aż pod niebo lecą,

jest już rok 2022.

Przeto śpieszę już do Ciebie z życzeniami,

by jak w niebie w Nowym Roku Ci się żyło,

a szczęście przy Tobie było.



Życzenia noworoczne od serca

Dużo fajerwerków.

Dużo śniegu.

Dużo błysków na niebie.

I czuj się jak w niebie.



Piękne życzenia na nowy rok

Życzę Tobie z całego serca, żeby ten Nowy Rok

był dla Ciebie najlepszy, żeby

przyszły same jasne dni, żeby

sny były kolorowe, wieczory

pełne nadziei, a poranki beztroskie!



Życzenia na sylwestra

Z okazji Nowego Roku życzymy

Państwu zdrowia, samych

radosnych dni, wszelkiej

pomyślności i satysfakcji z

podejmowanych wyzwań.



Krótkie życzenia na nowy rok

Aby od sylwestra cały rok był super,

by plany się spełniały,

by pieniążki kieszeń Twą wypchały,

a uczucia nie znikały i z serduszka wypływały.





Krótkie życzenia noworoczne

Szczęśliwego Nowego Roku

Powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym

Samych sukcesów!

życzy…

Życzenia noworoczne 2023

W Nowym Roku życzę Tobie

pomyślności, potęgi miłości,

siły młodości, samych spokojnych,

pogodnych dni i mnóstwa

cudownych oraz wzniosłych dni.



Życzenia na nowy rok 2023

Życzę Ci dzisiaj roku szczęśliwego,

oraz sylwestra udanego.

Śle serdeczne te życzenia,

Dołączam karteczkę:

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!



Życzenia sylwestrowe 2022

Wszystkiego naj, naj w Nowym Roku,

żeby najgorszy dzień w Nowym Roku

był lepszy od najlepszego dnia w starym roku.

Życzy…



Śmieszne życzenia noworoczne

Ile ziaren piasku w Gobi, ile słońca jest w Nairobi.

Ile mrówek w kopcu żyje, ile kret tuneli ryje.

Tyle pieniędzy i radości, niechaj w Twym życiu zagości.



Życzenia noworoczne od serca

Dzbanek miodu, litr nalewki,

by odrzucić twe smuteczki

i sto latek na dodatek

by smaczniejszy był opłatek.

Radosnych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.



Piękne życzenia na nowy rok

Przyjemności w dotyku,

słodkości w przełyku.

Szelestu w kieszeni

i słońca promieni

oraz by rok cały

po prostu był piękny.

Szczęśliwego Nowego Roku!



Życzenia na sylwestra

W Nowym Roku

wielu radosnych tylko chwil…

Szczęścia w domu i

wszędzie, gdzie będziesz…

i wejdziemy raźnym krokiem w Nowy Rok,

Niech się życie z górki toczy,

Niech wam wiatr nie wieje w oczy,

Realizacji marzeń,

wielu wrażeń życzy…



Krótkie życzenia na nowy rok

Na Nowy Rok życzyć Wam wypada

ciepła domowego, miłości bliźniego,

placka smacznego, spokoju świętego

Krótkie życzenia noworoczne

Nowy Rok – to zwykło się mówić

dobra okazja do tego, by się zmienić.

Ja jednak pragnę Tobie życzyć, abyś nadal pozostał sobą.

Nie pozwól zniszczyć w sobie tego, co Cię wyróżnia spośród innych w tłumie.

Życzenia noworoczne po angielsku

God bless you through out the New Year. - Niech Bóg Cię błogosławi przez cały nowy rok.

Życzenia noworoczne po angielsku

Hope you have a great new year 2023. May all your dreams come true! - Obyś miał wspaniały rok 2023. Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią!

Życzenia noworoczne po angielsku

Happy new 2023 year! Cheers! - Szczęśliwego nowego 2023 roku! Zdrówko!

Życzenia noworoczne po angielsku

I wish you a happy and prosperous New Year. - Życzę Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku.

Życzenia noworoczne po angielsku

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. - Życzę Ci szczęśliwego nowego roku z głębi serca.

Życzenia noworoczne po niemiecku

Frohes neues Jahr 2023! – Szczęśliwego Nowego Roku 2023!

Życzenia noworoczne po niemiecku

Ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht … – Szczęśliwego, zdrowego oraz udanego nowego roku życzą…

Życzenia noworoczne po niemiecku

Beste Wünsche und die Erfüllung vieler Träume im Neuen Jahr. – Najlepsze życzenia oraz spełnienia wielu marzeń w nowym roku.

Życzenia noworoczne po niemiecku

Ich wünsche Dir viele schöne Wohlfühltage im Neuen Jahr 2023. – Życzę Ci pełno dni dobrego samopoczucia w nowym roku 2023.

Życzenia noworoczne po ukraińsku





З Новим роком! - Szczęśliwego Nowego Roku!

