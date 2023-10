Już za miesiąc w Warszawie Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji - by na żywo spotkać się z ekspertami i liderami branży.

Zapraszamy już 6 i 7 listopada do hotelu Sheraton Grand Warsaw na Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w jednym miejscu gromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Zapraszamy już 6 i 7 listopada do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Zobacz AGENDĘ i ZAREJESTRU SIĘ.

Nie ma ważniejszego branżowego spotkania, które nie pozostawia żadnego istotnego tematu spożywczego, handlowego i HoReCa bez komentarza i inspiracji. Podczas Forum Rynku Spożywczego nie boimy się zadawać trudnych pytań, na które odpowiadają najlepsi eksperci polskiego rynku. W tym roku wśród dziesiątek prelegentów i prelegentek głos zabiorą między innymi:

★ ANDREA CAMASTRA szef restauracji Nuta

★ ANDRZEJ GANTNER wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

★ PIOTR GRABOWSKI współzałożyciel FoodTech.ac.

★ ŁUKASZ KADZIEWICZ siatkarz, biznesmen, restaurator

★ PIOTR KWIATKOWSKI prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska

★ SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI członek zarządu, dyrektor pionu Handlowego Makro Cash And Carry Polska

★ GRZEGORZ ŁAPANOWSKI kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

★ MIKOŁAJ I FERDYNAND MAKŁOWICZ współwłaściele, Makłowicz i Synowie

★ JACEK PALEC prezes Frisco

★ KRZYSZTOF PAWIŃSKI prezes zarządu Grupy Maspex

★ PIOTR RAJEWSKI dyrektor handlowy Żabka Polska

★ ROBERT RĘKAS prezes zarządu Lewiatan Holding

★ PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej

★ ŁUKASZ SMOLIŃSKI prezes zarządu, właściciel DESEO

★ DARIUSZ STOLARCZYK członek zarządu Grupy Eurocash

★ PAWEŁ STOLECKI członek zarządu Jeronimo Martins Polska

★ VASSILEN TZANOV General Manager Central and Southeastern Europe Upfield

★ RAFAŁ WRÓBLEWSKI członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska

★ RYSZARD WYSOKIŃSKI Head Of Department Investor Relationship Management w Kaufland Polska Markety

★ KAROLINA ZAJDEL-PAWLAK dyrektor zarządzająca NielsenIQ

★ MAREK ZAGÓRSKI prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej

★ MARCIN ZIELIŃSKI dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju Makarów Polskich

Certyfikat Dobry Produkt 2023

FRSiH 2023 towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt.

To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej gali, która odbędzie się pierwszego dnia 16. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (6-7 listopada 2023, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca między innymi serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy 6-7 listopada

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

WSPÓŁPRACA I SPONSORING

Magdalena Twardokęs

magdalena.twardokes@ptwp.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Karolina Tylec

karolina.tylec@ptwp.pl