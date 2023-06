Do Kompleksu Olefin III, strategicznej inwestycji PKN ORLEN dotarły wszystkie najważniejsze elementy do budowy Komplesku Olefin III. Za realizację projektu odpowiada DSV w Polsce.

Największy w historii polski projekt transportu rzeczno-drogowego ukończony w 80 proc.

To dzięki opiece inżynieryjnej specjalistów DSV bezpiecznie dostarczono m.in. ważącą ponad 850 ton i mierzącą blisko 100 metrów długości kolumnę Wash Tower. Dotychczas na miejsce inwestycji dowieziono ok 80 proc. wszystkich elementów.

Największa inwestycja ostatnich 20 lat

Projekt budowy Kompleksu Olefin III to największa inwestycja w sektorze petrochemicznym ostatnich dwóch dekad, którą podjęto w Europie. Do tej pory 15 statkami, do portu w Gdańsku dostarczono ponad -13 700 ton - ładunków. Skalę tego projektu ukazują informacje dotyczące przetransportowanych elementów tej instalacji. Już w maju na teren inwestycji dotarł największy element kiedykolwiek transportowany Wisłą – 800 tonowy Wash Tower. Z kolei w czerwcu ukończono w 100 proc. proces transportu krytycznych, największych i najcięższych elementów.

Wisła kluczem sukcesu

Historyczny transport realizowany przez DSV w Polsce dla realizatorów tej inwestycji – międzynarodowego konsorcjum Hyundai Engineering - Técnicas Reunidas był możliwy dzięki wykorzystaniu Wisły jako głównego kanału transportowego. Dzięki dogodnemu stanowi wody wszystkie najbardziej wymagające elementy inwestycji, także te o masie przekraczającej setki ton oraz wymiarach wielokrotnie przekraczających możliwości transportu drogowego,dotarły na teren Kompleksu Olefin III na czas. W wielu przypadkach wręcz szybciej niż zakładał to początkowy harmonogram.

- Zadanie, którego się podjęliśmy to w mojej ocenie najambitniejszy projekt logistyczny, jaki został wdrożony w Polsce. Największym wyzwaniem była Wisła. Choć stworzyła dla nas wiele szans, wymagała również odpowiedniego przygotowania zaplecza technicznego. Nasi inżynierowie musieli opracować specjalne modyfikacje do barek rzecznych, bardzo mocno wspierali nas także polscy kapitanowie żeglugi rzecznej. Dzięki zaufaniu naszych klientów z międzynarodowego konsorcjum Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas oraz właściciela projektu, PKN ORLEN, obaliliśmy wspólnie mit o tym, że Wisła jako szlak transportowy ma niewielki potencjał. – powiedział Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV i szef całego projektu.

Kolosy dotarły na teren inwestycji Kompleksu Olefin III

DSV Projects zrealizowało ok 80 proc. dostaw w ramach projektu logistyki elementów krytycznych. Wszystkie elementy, których waga przekraczała masę 200 ton, długość 60 m, szerokość lub wysokość 7 m, bezpiecznie dotarły na teren inwestycji. Pozostałe do transportu ładunki, mimo że w dużej mierze również są ponadgabarytowe, nie będą wymagały w większości skorzystania z transportu rzecznego. Zostaną one dostarczone do Płocka bezpośrednimi transportami drogowymi z portu w Gdańsku.

Projekt transportu w liczbach:

15 statkami – z Chin, Korei, Indii, Hiszpanii i Belgii przywieziono do tej pory, do portu w Gdańsku ponad 1000 ładunków, z czego ponad 30 proc. to ładunki ponadgabarytowe i ciężkie

11.01.2023 rozpoczął się rozładunek pierwszego statku, a start pierwszego transportu rzecznego nastąpił kilka dni później

do tej pory ponad 100 ładunków w 69 transportach barkowych przetransportowano Wisłą do portu w Płocku. Wszystkie z nich zostały dostarczone na teren Kompleksu Olefin III

Wash Tower jest największym i najcięższym elementem, który został przetransportowany na budowę Kompleksu Olefin III

Budowa Kompleksu Olefin III

PKN ORLEN rozbudowuje Kompleks Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Na inwestycji Kompleksu Olefin III skorzysta nie tylko Grupa ORLEN, ale także Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 580 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł.

Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i tym samym wpłynie pozytywnie na gospodarkę.