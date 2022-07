Największy wzrost wynagrodzeń jest w IT

No Fluff Jobs, serwis z ofertami pracy dla IT, sprawdził, jak zmieniła się branża w I połowie 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku. Jak się okazuje, przez ten czas na portalu odnotowano 97 proc. wzrost opublikowanych ogłoszeń o pracę.

Dodatkowo z kalkulatora wynagrodzeń No Fluff Jobs wynika, że mediana dolnych i górnych widełek zarówno w przypadku umów o pracę, jak i kontraktów B2B wzrosła. Przy UoP dolne widełki wzrosły o 10 proc., górne o 12 proc., z kolei przy B2B dolne odnotowały wzrost o 9 proc., górne 14 proc.

Wynagrodzenia w górę

Najnowsze dane No Fluff Jobs potwierdzają, że mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wzrosła ogólnie w całej branży IT, zarówno w przypadku UoP, jak i B2B. W przypadku B2B w I połowie 2021 roku specjaliści IT mogli liczyć na wynagrodzenia w przedziale od 13,3 do 18,5 tys. złotych netto (+VAT), a w przypadku umów o pracę od 10 do 15,2 tys. złotych brutto. Natomiast w I połowie 2022 roku zarobki oscylują w przypadku B2B od 14,5 do 21 tys. złotych netto (+VAT), a przy UoP od 11 do 17 tys. złotych brutto.



– Oczy wielu firm technologicznych zwrócone są teraz w stronę Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie wielcy gracze mierzą się z falami zwolnień i zamrażaniem kolejnych rekrutacji w branży tech. Google właśnie ogłosiło, że wstrzymuje wszystkie procesy zatrudniania na dwa tygodnie, aby zweryfikować swoje potrzeby i ustalić priorytety na najbliższe miesiące. Kolejny giganci, Apple, Meta oraz Tesla także postanowili zwolnić tempo zatrudniania nowych osób. Patrząc na nasze najnowsze dane, możemy stwierdzić, że europejski rynek IT jest w bardzo dobrej kondycji i zjawisko Hiring Freeze mu nie grozi. Tutaj podejście do inwestowania w startupy technologiczne różni się od modelu działania w Stanach, stąd też problem malejącej liczby inwestycji VC (venture capital) nie wpływa na ogólną sytuację na rynku. W I połowie 2022 roku liczba opublikowanych ogłoszeń na portalu No Fluff Jobs wzrosła o 96,55% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. To imponujący i budujący wynik, zwłaszcza że dużą rolę odegrały tu stanowiska niezwiązane stricte z programowaniem. Pozostaje nam jedynie dalej obserwować rynek i sprawnie reagować na pojawiające się trendy – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Project Management z najwyższymi pensjami w obszarze nieprogramistycznym

Co ciekawe, na wyższe widełki płacowe mogą liczyć również specjaliści IT, niezajmujący się bezpośrednio programowaniem. Na pierwszym miejscu w tej grupie znalazła się kategoria Project Management, tu przy umowie B2B można liczyć na zarobki od 15,1 do 21 tys. złotych netto (+VAT). Kolejne największe wynagrodzenia w kategoriach nieprogramistycznych przy tym rodzaju umowy oferowane są w obszarze Product Management (od 15 do 21 tys. złotych netto [+VAT]) oraz Business Analysis (od 14,2 do 20,1 tys. złotych netto [+VAT]).

Jeśli chodzi o UoP, Product i Project Management znów wiodą prym pod względem wysokości płac w zawodach nieprogramistycznych. W przypadku pierwszej specjalizacji oferowane zarobki wynoszą od 14 do 19,5 tys. złotych brutto. Drugie miejsce to kategoria Project Management: wynagrodzenie od 12 do 18 tys. złotych brutto. Na trzecim miejscu znalazł się UX. Specjaliści od projektowania doświadczeń użytkowników mogą liczyć na zarobki w granicach od 10,9 do 15,8 tys. złotych brutto.

Testing, UX i Product Management z najwyższymi wzrostami na umowie o pracę w obszarze nieprogramistycznym

Gdzie najwyższe płace w IT?

Jak wynika z kalkulatora wynagrodzeń No Fluff Jobs, specjaliści zatrudnieni w oparciu o UoP w obszarze Testing, UX i Product Management mogli liczyć na najwyższe skoki proponowanych wynagrodzeń. W przypadku stanowisk w obszarze UX w I połowie 2021 roku oferowano płace na poziomie od 9 tys. do 12,5 tys. złotych brutto, natomiast w I połowie 2022 roku za pracę w tej samej kategorii można było otrzymać już od 10,9 tys. do 15,8 tys. złotych brutto. Co daje wzrost dolnych widełek o 21 proc., a górnych o 27 proc.

Podobnie było w obszarze Testingu oraz Product Management. W przypadku pierwszej specjalizacji, wynagrodzenia w I połowie 2021 roku uplasowały się na poziomie od 8 tys. do 12,9 tys. złotych brutto, a w analogicznym okresie w 2022 roku osiągnęły poziom od 10 tys. do 15 tys. złotych brutto, czyli w ciągu roku mamy do czynienia ze wzrostem dolnych widełek o 25 proc., a górnych o 15 proc. Obszar Product Management natomiast zakończył wskazany okres ze wzrostem 4 proc. w przypadku dolnych widełek i 8 proc. górnych. W I połowie zeszłego roku specjaliści z tej kategorii mogli liczyć na oferty pracy z pensją od 13,4 tys. do 18 tys. złotych brutto, a w I połowie tego roku oferowano im już od 14 tys. do 19,5 tys. złotych brutto.

UX, Project Management i Product Management z najwyższymi wzrostami wynagrodzeń na kontrakcie w obszarze nieprogramistycznym

Obszar UX znalazł się wśród tych o najwyższych wzrostach wynagrodzeń również przy umowach B2B. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku odnotowano wzrost dolnych widełek o 27 proc., a górnych o 33 proc. W I połowie 2021 roku specjaliści z tego obszaru mogli liczyć na wynagrodzenia na poziomie od 9,5 do 13,5 tys. złotych netto (+VAT), a w tym samym okresie w 2022 roku już od 12 do 18 tys. złotych netto (+VAT).

Wzrost płacy na tych stanowiskach

Kolejne specjalizacje, w których znacząco wzrosła mediana widełek płacowych, to kolejno Project Management oraz Product Management. W przypadku pierwszej kategorii mamy do czynienia ze wzrostem dolnych widełek o 26 proc., a górnych o 23,5 proc.. W pierwszej połowie 2021 roku był to poziom od 12 do 17 tys. złotych netto (+VAT), a w 2022 już od 15,1 do 21 tys. złotych netto (+VAT). Natomiast w przypadku Product Management zarobki skoczyły z zakresu od 12 do 18 tys. złotych netto (+VAT) w 2021 roku do wartości od 15 do 21 tys. złotych netto (+VAT) w 2022 roku, co daje wzrost dolnych widełek o 25%, a górnych o 16,7%.

Kalkulator wynagrodzeń No Fluff Jobs to narzędzie, które umożliwia obliczanie mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii, technologii i lokalizacji. Kalkulator pokazuje dane z ostatnich 6 miesięcy – są to dane wyliczone na podstawie publikowanych ogłoszeń na No Fluff Jobs. Można za jego pomocą sprawdzić zarobki dla 3 poziomów seniority: junior, mid, senior oraz dla 2 typów umów: B2B oraz UoP