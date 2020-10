Nakaz noszenia maseczek zostanie uregulowany przepisami ustawy

Co druga firma w Polsce spodziewa się powrotu koniunktury najwcześniej za 2-3 lata

Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy, celem zmian jest „doprecyzowanie istniejących przepisów, w celi uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości ustanawiania obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (w tym przykładowo nakazu zasłaniania nosa i ust, noszenia rękawiczek), w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w odniesieniu do wszystkich adresatów przepisów”.

Jeśli Sejm przegłosuje zmiany, Rada Ministerstwo w drodze rozporządzenia będzie mogła ustalić katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Katalog ten zostanie przeformułowany przez wyodrębnienie do osobnego punktu istniejącego już obecnie obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych, jednak bez określenia kręgu podmiotów, jakie mogą być im poddane, oraz dodanie punktu wprost odnoszącego się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

