Austriacki badacz migracji Gerald Knaus spodziewa się w najbliższych miesiącach ogromnego wzrostu liczby uchodźców z powodu wojny na Ukrainie. Stoimy w obliczu historycznej zimy uchodźców - zapowiada.

Napływ Ukraińców do UE wzrośnie? Czeka nas "historyczna zima uchodźców". fot. shutterstock

Napływ Ukraińców do UE wzrośnie

Badacz migracji Gerald Knaus spodziewa się w najbliższych miesiącach ogromnego wzrostu liczby uchodźców z powodu wojny na Ukrainie. "Stoimy w obliczu historycznej zimy uchodźców, jeśli sytuacja na Ukrainie będzie się pogarszać, a dostawy energii cieplnej i elektrycznej nie będą funkcjonować z powodu zniszczenia elektrowni przez Rosję lub użycia (przez Kreml) broni masowego rażenia" - powiedział w niedzielę Knaus w rozmowie z dziennikami z grupy medialnej Funke. "UE nie byłaby teraz na to przygotowana" - ocenił.

Austriacki socjolog, który mieszka w Berlinie, negatywnie odniósł się do "bardzo nierównomiernego rozmieszczenia" ukraińskich migrantów w Europie. "Kraje takie jak Czechy i Polska ponoszą największy ciężar, podczas gdy państwa takie jak Francja przyjęły ułamek uchodźców wojennych" - zauważył.

W UE potrzeba solidarności w przyjmowaniu uchodźców

Potrzebna jest tu większa solidarność europejska. Jest to konieczne nie tylko między państwami, ale także między dużymi miastami i gminami, które muszą zbudować sieć, aby możliwe stało się przyjmowanie uchodźców we Francji czy Włoszech - ocenił Knaus, pełniący funkcję prezesa w think tanku European Stability Initiative.

"Prywatne (podmioty) pokazały, jak można to zrobić: z (właściwą) przejrzystością, polityką informacyjną i solidarnością. Jest to jedyny sposób, aby zarządzać tym historycznym przyjęciem uchodźców z Ukrainy zimą" - dodał.