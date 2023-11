Zaplanowana na 14 listopada br. 11. edycja konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie będzie okazją do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przez branżą rolniczą. To już ostatnie dni na rejestrację na wydarzenie!

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie już 14 listopada w Warszawie. | fot. PTWP

Przygotowania do tegorocznej Narodowych Wyzwań w Rolnictwie, które odbędą się 14 listopada w Airport Hotelu Okęcie w Warszawie, wchodzą w finalną fazę. Udział w wydarzeniu potwierdziły najważniejsze postacie polskiego rolnictwa. W dyskusjach głos zabiorą analitycy, naukowcy, przedsiębiorcy czy politycy. Nie zabraknie też rolników i producentów maszyn rolniczych.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 - czeka 10 sesji tematycznych

Podczas 11. edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie odbędzie się łącznie 10 sesji tematycznych poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom związanym z branżą rolniczą. Nie zabraknie najgorętszego tematu sezonu, czyli rolnictwa regeneratywnego. W programie NWwR znajdą się też takie dyskusje jak m.in. „Zarządzanie ryzykiem”, „Cyfrowa rewolucja”, „Innowacje” czy „Mleko przyszłości”.

W Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie można wziąć udział stacjonarnie i online. Szczególnie zachęcamy jednak do osobistego przyjazdu do Warszawy. Dlaczego? Udział stacjonarny pozwoli Ci na śledzenie wszystkich sesji tematycznych (tylko 40 proc. z nich będzie odtwarzanych online na żywo). To będzie także świetna okazja do kuluarowych rozmów z ekspertami i rolnikami z całej Polski. Bądź zatem z nami 14 listopada 2023 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie!

Trzy konkursy podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2023

Tegorocznej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie towarzyszą trzy konkursy - Innowacyjny Farmer 2023, Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2023. Ich rozstrzygnięcie ogłoszone zostanie podczas uroczystej gali.

