Narodowy Holding Spożywczy - Kowalczyk doprowadzi projekt do finału?

- Mam nadzieję, że z panem premierem (Jackiem) Sasinem doprowadzimy to przedsięwzięcie do finału - tak sprawę powstanie Narodowego Holdingu Spożywczego skomentował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Narodowy Holding Spożywczy - stabilizacja rynków rolnych

Według Kowalczyka, trudnym zadaniem dla resortu jest stabilizacja rynków rolnych, zwłaszcza w momencie, gdy z nieuzasadnionych przyczyn spadają ceny produktów rolnych. Nie ma państwowego przetwórstwa, dlatego przetwórcy mają pozycję monopolistyczną i dyktują niskie ceny np. dotyczy to jabłek czy owoców miękkich. "Zapowiadana budowa holdingu spożywczego mogłaby temu w jakiś sposób przeciwdziałać" - stwierdził.

"Mam nadzieję, że z panem premierem (Jackiem) Sasinem doprowadzimy to przedsięwzięcie do finału, bo to będzie dobre narzędzie do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, jakie są obecnie stosowane" - powiedział Kowalczyk.

Minister poinformował, że w środę jest umówiony z ministrem Sasinem na rozmowę, ale głównie jej tematem będzie cena nawozów, choć temat holdingu też zostanie poruszony.

Narodowy Holding Spożywczy - idea i geneza

O powstaniu Narodowego Holdingu Spożywczego mówi się już od roku 2020. Prace nad NHS miały zostać zakończone w pierwszej połowie 2021 roku, ale przedłużyły się. Obecnie nabrały jednak tempa, ponieważ ministerstwa (rolnictwa i aktywów państwowych) porozumiały się co do konsolidacji sektora.

Wcześniej - jak sugerował Jan Krzysztof Ardanowski, szef Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa - minister aktywów państwowych nie mógł dostać odpowiedzi od ministra rolnictwa, "które spółki Skarbu Państwa zarządzane przez ministra rolnictwa pośrednio czy bezpośrednio przez KOWR mają trafić do tego holdingu".

Jaki jest cel powstania Narodowego Holdingu Spożywczego? Ministerstwo Aktywów Państwowych tłumaczy, że konsolidacja spółek z branży rolno-spożywczej ma na celu budowę Krajowej Grupy Spożywczej, która ma zostać swoistym integratorem rynku rolno-spożywczego przyczyniając się do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Zgodnie z wypracowaną koncepcją, konsolidacja przebiega w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako największego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa, działającego w ramach grupy kapitałowej w sektorze rolno-spożywczym.

Jakie jeszcze spółki mogą wejść w skład holdingu? Na liście jest mniej niż 20 podmiotów, które zajmują się produkcją cukru i cukierków, nasion, skrobi, produkcją rolną i młynarstwem.