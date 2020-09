Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi otwiera oddział w Częstochowie

Jednym z celów Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi jest przeprowadzanie badań na temat zjawisk charakterystycznych dla obszarów wiejskich. Trudno realizować takie założenia bez jednostek umiejscowionych w terenie. Dlatego też w Częstochowie powołano do życia kolejny Oddział Instytutu.

- Na Ziemi Częstochowskiej realizowane będą wszystkie zadania statutowe instytucji jednak ze względu na lokalizację głównym zadaniem nowej placówki ma być prowadzenie badań nad rolą kościołów i związków wyznaniowych. Zamierzam dotrzeć do innych podmiotów publicznych i prywatnych, by wspólnie prowadzić działania z zakresu kultury i dziedzictwa wsi, z pożytkiem dla i przy udziale, mam nadzieję, lokalnej społeczności - mówi Łukasz Giżyński, kierownik Oddziału.

Udział w XXIX Krajowej Wystawie Rolniczej i Dożynkach Jasnogórskich był pierwszym zrealizowanym projektem nowej jednostki. Trwają prace nad kilkoma kolejnymi przedsięwzięciami. Jednym z nich jest inicjatywa „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę”. Jej ideą jest upamiętnienie sylwetek księży katolickich z Ziemi Częstochowskiej zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. W ramach projektu odbędą się dwa koncerty utworów patriotycznych i religijnych a w lokalnym tygodniku ukaże się cykl artykułów poświęconych wspominanym księżom. Wydarzenie to jest realizowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice.

Nowy Oddział będzie realizował swoje inicjatywy ale również angażował się w projekty innych

jednostek terenowych NIKiDW. Siedziba częstochowskiego Oddziału Instytutu mieści się w budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego (obecnie Delegatura Śląska) przy ul. Jana III Sobieskiego 7.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku. Instytut ma zająć się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działalność Instytutu dotyczy wszystkiego, co wieś wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury materialnej i niematerialnej.